導遊、領隊抱怨搶不到防疫講習 觀光局：持續加開場次

國門即將開永，導遊、領隊抱怨搶不到防疫講習，擔心無法帶團，觀光局說，持續加開場次。（資料照）

2022/10/07 18:18

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕邊境10月13日就要開放，依據觀光局公布的入出境團體旅遊操作指引規定，導遊、領隊要上防疫講習課才能帶團，課程秒殺，旅行業者不滿搶完疫苗、快篩還要搶課程。觀光局說，講習已開放36場次、逾4000人次報名，10月下旬將再開辦視訊同步授課50場次、逾1萬人可參加課程。

觀光局說，因應國境解封，交通部觀光局5月起開始辦理防疫講習，輔導相關公協會辦理；10月13日起實施0+7檢疫方案，同步解除旅行業禁團令，觀光局9月30日公布旅行業入出境團體旅遊操作指引後，發函請旅行業者及公協會辦理至少1小時的指引講習，再搭配其餘知能課程，以強化旅行業者於疫後帶團的應變、處理能力，及熟悉指引內容。

為擴大講習參與規模，目前指引講習除觀光局委辦場次，旅行業者、觀光公協會也可自辦，所有參與講習人員名單都將登錄至第二代旅行業管理系統，以管理及查詢受訓人員完成資格。

至於有導遊反映，有協會辦理指引講習課程有收費情形，觀光局說，觀光局委辦公協會辦理課程均為免費參加，開課資訊可至觀光局觀光資訊網「跨境旅遊注意事項」專區查詢，且後續開班場次眾多，建議旅行業及導遊領隊人員可向各委辦公協會預為報名或參與視訊課程；旅行業者也可自辦課程，因此導遊、領隊人員在帶團之前，應該都能完成指引講習。旅行業違反入出境指引的話，可依「旅行業管理規則」第49條第18項規定，開罰1萬至5萬元。

中華民國旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁說，政府規定要受訓才能帶團，所以導遊、領隊第一梯次課程沒有搶倒就比較緊張一些，擔心受訓不到無法帶團；為讓更多導遊、領隊能夠參加訓練課程，旅行全聯會預計10月下旬會改以視訊課程的方式，一場就能讓上千人一起上課，導遊、領隊在10月底前應該都能完成課程。

蕭博仁呼籲導遊、領隊無須過度緊張，因為10月13日解禁後，不會馬上有團可以帶，除了解禁後才能開始攬客，航空公司在10月底之前的機票，基本上都已售罄，沒有增加就無額外的團體票能讓旅行社開票，所以10月絕大多數的導遊、領隊應該都是無團可帶的情況。

觀光局長張錫聰說，疫情這段時間有旅行業接待人力流失的情況，雖然政府有提供補貼，不過還是有許多導遊、領隊當時因為看不到疫情終點，等不到團可以帶，紛紛去找到替代性工作；不過，隨著國門10月13日開放，許多導遊、領隊紛紛回籠，這幾天防疫講習課程一開班就爆滿，幾乎是場場秒殺，可以看見人才都已經回流。對於業者抱怨搶不到課的情況，觀光局會持續協調旅行公會全聯會、各縣市旅行公會、品保協會、導遊領隊協會等單位加開講習課程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法