藍白狂酸陳時中防疫分數 綠營：別為選舉滅台灣威風

立院民進黨團呼籲，藍白陣營要滅陳時中的威風不打緊，但別為了選舉醜化全民防疫成果、滅台灣威風。（翻攝民進黨團直播）

2022/10/07 18:28

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中自評防疫分數85分，國民黨蔣萬安稱「自我感覺良好」，無黨籍台北市長參選人黃珊珊則諷刺「滿分可能是1000分」。對此，立院民進黨團今（7日）呼籲，藍白陣營要滅陳時中的威風不打緊，但別為了選舉醜化全民防疫成果、滅台灣威風。

民進黨團今日召開「防疫成績屬於全民」記者會，黨團幹事長羅致政表示，我國下週四（10月13日）即將重啟國門，過去近3年的時間，防疫團隊和全民都辛苦了，很多反對黨或地方參選人不斷扭曲，給防疫人員撥冷水，甚至對全民撥髒水，應該客觀檢視，別因選舉而醜化全民的防疫成績。

陳時中競選團隊政策小組總召集人管碧玲指出，由於陳時中參選的緣故，對手不斷採取負面選舉手法，全面詆毀和否定台灣這段期間的防疫成果。例如有人宣稱，打高端無法出國，事實上只有2、3個國家需要交涉，絕大多數國家都是暢行無阻的；另外也有人說，研發高端疫苗是炒股，事實是，研發國產疫苗在戰略上是必要的發展，防護表現力也不錯，卻遭誅心之論詆毀。

管碧玲說，防疫分數是屬於日以繼夜努力防疫的公務人員、醫護團隊，以及配合犧牲生活秩序的人民，陳時中打85分是給予全民的感謝，但黃珊珊卻說只能得「85／1000分」，她竟因為選舉，與台北市長柯文哲淪為「辱罵雙人組」，令人遺憾。

陳時中競選團隊總幹事吳思瑤表示，陳時中打成績是給全民的肯定，並非自己邀功，藍白陣營要滅陳時中的威風不打緊，但千萬別為了選舉來滅台灣的威風。回溯去年疫情險峻時刻，台北市不僅在六都設置大型接種站的進度墊底，更是亂象叢生，「請問黃珊珊對台北市的防疫分數要打幾分？」

民進黨團副幹事長林靜儀說，自2020年疫情開始，從防疫物資、策略到管控，都是全民努力成果，甚至有國外媒體盛讚，台灣民眾自動自發、團結防疫。黃珊珊可以不認同陳時中，但打這樣的分數就太看不起人了，台北市去年有基層醫療人員打不到疫苗，結果疫苗跑到某診所被一堆人打光，黃珊珊要如何評分？

民進黨團副書記長林楚茵也強調，防疫成績屬於全民及基層公務員，無論是國民黨或民眾黨都應該還給他們一個公道，這些數字並非自吹自擂，而是國際評價。黃珊珊卻像大夢初醒般隨口狂言，這就是陳時中參選至今的藍白抹黑，呼籲不要刻意提髒水隨便潑。

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