薇閣小學擬在保護區設幼兒園 北投居民激烈反彈

台北市私立薇閣小學擬擴校，規劃在北投保護區內設置幼兒園，但附近居民擔心破壞區域內水土保持與生態維護、未來恐釀土石流災害，進而成立「北投泉源自救會」，盼能阻止薇閣小學開發擴校、破壞保護區生態。（北投泉源自救會提供）

2022/10/07 17:38

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市私立薇閣小學擬擴校，規劃在北投保護區內設置幼兒園，但附近居民擔心破壞區域內水土保持與生態維護、未來恐釀土石流災害，進而成立「北投泉源自救會」，盼能阻止薇閣小學開發擴校、破壞保護區生態，北投泉源自救會今召開記者會要求北市府應駁回申請、撤銷該案，並呼籲北市府要有所作為，別讓居民有生命財產上的威脅。

台北市都發局回應，該案申請都市設計審議因書件不齊，於今年9月1日曾退件要求補正，不過至今薇閣尚未提出申請，後續等申設單位提案，才會繼續辦理都市設計審議程序。

薇閣國小總務主任向慧瑛回應，希望提供孩子綠化環境才選擇規劃在此處，且在保護區相關使用法條內，設置幼兒園屬合法，能夠理解北投泉源自救會提出訴求的焦慮及考量，包含路面變小、生態環境影響等，但校方會朝合乎法律的方向執行，盼後續能妥善解決。

北投泉源自救會主張，薇閣小學自2010年起就想變更保護區設置幼兒園，皆被都委會駁回，近2年縮減開發面積規避都審、環評，再向市府送件、企圖闖關；自救會發言人郭美妙表示，薇閣即便縮小開發面積，但保護區設置的價值、區域內水土保持與生態維護的問題，卻不會因為縮小開發面積而消失。

居民楊士傑指出，未來薇閣每日百輛以上的大小車輛，在通學時間進出此狹窄道路，除將造成大塞車，也嚴重影響用路人安全，且作為薇閣擴校的聯外道路翠雲街，路寬多為3至5公尺的產業道路，完全不符合「設置地點應臨接寬度6公尺以上之道路」規定，質疑北市府為何不駁回申請，已有瀆職之嫌。

居民袁先生、林惠聆表示，1977年重創北台灣的薇拉颱風，在北投引起嚴重的土石流，親眼看見義方街跟永興路二段的房屋遭洪水滅頂，至今心有餘悸，認為保護區不應該開發，守護保護區才能保護自己。

居民徐方指出，大雨過後，翠雲街一帶的水流量大且十分湍急，如果薇閣在此建立幼兒園，不但影響野鳥棲息地，還可能破壞調節暴雨逕流功能、造成土石流，對居民造成生命財產的威脅，幼兒園的學童也很可能陷入險境。

北投泉源自救會指出，台北市長柯文哲說過「保護區就是保護區」、「人類不應該再繼續開發」，盼堅持7年多保護區理想的柯文哲，別因卸任在即，就因著政治考量而放棄自己的理想。

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