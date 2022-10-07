全國首部公廁專法10/12上路 北市府：違者最高罰1萬元

行政院近日核定《台北市公廁環境衛生管理自治條例》，將於10月12日發布實行，北市環保局鎖定13類場所的公廁進行管理查核。（環保局提供）

2022/10/07 17:10

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市環保局訂定《台北市公廁環境衛生管理自治條例》，行政院近日已經核定，成為全國首部把公廁管理納入法制化的地方自治專法，將於10月12日上路，環保局今表示，未來北市13類公、私場所的公廁，須設置馬桶坐墊消毒液、衛生紙等民生用品，讓管理單位有一年緩衝期設置，一年後若未依法設置，將處以2000元至10000元罰鍰。

民眾對公廁常有「臭、髒、醜」的負面印象，環保局表示，公廁自治條例實施後，為國內公廁管理立下里程碑，感謝北市議會完成三讀立法，也感謝中央環保署等相關部會的認同，一起努力打造更優質的公廁環境與品質。

環保局指出，公廁環境衛生管理自治條例共計14條，針對北市13類公私場所公廁，包含公園或綠地；加油站；批發或零售市場；交通場所；百貨公司、量販店、超商或超市；宗教場所；觀光景點或遊樂區；大專院校；政府機關、公營事業、區民活動中心或里民活動場所；連鎖餐飲店；醫院；文化育樂活動場所，進行列管檢查。

另外，環保局表示，公廁應設置包括馬桶坐墊消毒液等貼心設施、衛生紙、扶手、求助鈴、給皂設備、掛勾（置物架）及擦手紙（烘手機）等友善設施，設施故障或環境衛生異常時，應標示停用並進行修護。明定公廁衛生標準及查核機制，列管公廁應接受環保局的檢查評分，針對優良公廁及清潔人員定期辦理表揚及獎勵。

環保局表示，將提供公廁管理單位一年的緩衝期，12日法令實施後，公廁若有未符合規定設置的基本設施，自條例公布施行日起1年內需完成設置，但有正當理由，經環保局同意者得延長完成，期限至多1年。另應設置設施未設置，經通知限期改善未改善者，處新台幣2000元以上10000元以下罰鍰。

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