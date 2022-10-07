旅台大馬歌手「熊界天菜」丘沁偉在飯店吸安 判刑3月

馬來西亞籍歌手丘沁偉承認吸安，台北地院採簡易判決，依施用二級毒品罪判處3月徒刑。可上訴。（資料照，記者邱俊福翻攝）

2022/10/07 16:33

〔記者張文川／台北報導〕自稱「熊界天菜」、「暖聲熊男」的馬來西亞籍歌手丘沁偉，近年屢因財務糾紛、被查獲毒品，以及和前台北市議員楊實秋的兒子楊澤祖因合作架設網站爆發糾葛而互控，頻頻鬧上媒體版面，今年6月底他因投宿飯店積欠房費，警方據報前往處理，一進房就看見桌上放著2包安毒和吸食器，將他帶回採尿證實安非他命陽性反應；他承認吸安，台北地院採簡易判決，依施用二級毒品罪判處3月徒刑。可上訴。

32歲丘沁偉來台留學畢業後，旅居台灣從事音樂創作，因體重近百公斤，自稱「熊界天菜」、「暖聲熊男」，2013年以一曲「我們回家好嗎」打出知名度，但之後發生經紀糾紛、爆出債務問題，又與楊澤祖因合作網站糾紛鬧 進警局，雙方相互指控多場官司，楊澤祖去年底甚至以告訴人、利害關係人「逕行逮捕通緝犯」名義，衝進丘的租屋處壓制住裸身的丘男並全程錄影，引發爭議。

2019年底，丘沁偉首度因持有毒品吸食器被警查獲，士林地院裁定丘沁偉觀察、勒戒後，士檢隔年7月處分不起訴。

台北市警中山分局中山二派出所，於今年6月30日傍晚接獲轄區某飯店報案，指出有房客積欠房費，與店方發生爭吵，要求協助處理，警方派員前往了解，發現是丘沁偉以他人身分租房，房內桌上還有2包安毒與吸食器，並查出他還有個資法、傷害等案被通緝中，且已逾期居留，將他逮回派出所採尿，結果呈安毒陽性反應。

台北地檢認為他在觀察、勒戒執行完畢釋放後，3年內再犯施用二級毒品罪，將他起訴並聲請簡易判決；台北地院考量他坦認犯行，犯後態度尚可，判處3月徒刑，可易科罰金9萬元。全案仍可上訴。

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