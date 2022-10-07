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    導遊搶不到防疫課無法帶團 王必勝：會與觀光局溝通加開場次

    中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，會再與觀光局溝通再加開場次、加快訓練，以恢復帶團能力。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，會再與觀光局溝通再加開場次、加快訓練，以恢復帶團能力。（指揮中心提供）

    2022/10/07 16:19

    〔記者林惠琴／台北報導〕10月13日起進一步開放邊境，不少民眾打算跟團出遊，但旅行社開出的行程有限，傳出導遊得受過防疫講習訓練才能帶團，但上課名額卻搶不到，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，會再與觀光局溝通再加開場次、加快訓練，以恢復帶團能力。

    10月13日起，校園防疫措施也將鬆綁，若學生同住家人或同寢室室友確診，無症狀者有打3劑疫苗且2日內快篩陰性，可到校上班上課，不足3劑疫苗者仍需3+4，遭家長質疑是變相要求打3劑，但指揮中心發言人莊人祥指出，這個其實早在一般民眾同住家人規範實施許久，並沒有要求一定得打3劑。

    至於6月底開打疫苗的5至11歲兒童，間隔5個月可打第三劑，等於只能適用3+4，莊人祥說明，以這個年紀來說，若曾接觸確診者，有些家長反而認為隔離3天較放心，但也會再蒐集各國相關資料，提供衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論是否調整間隔期間。

    另外，國民黨立委洪孟楷質疑高端疫苗沒有進行第三劑追加劑臨床試驗，但衛福部仍核准作為追加劑使用，根本是草菅人命，把民眾當成白老鼠。王必勝回應，這些都是經過ACIP同意作為追加劑，主要根據好幾家醫院研究結果，判斷有效，且蛋白質次單元疫苗安全性高、副作用少，沒有所謂草菅人命、把民眾當白老鼠的情形，強調「這樣是錯誤認知」。

    至於高端疫苗報廢率較高，王必勝解釋，疫苗都在發展中，現在已到次世代疫苗，以先前品牌沒有升級，就會打得較少，報廢率也較高，包含高端、AZ都有這樣的問題，像是日本購買1億多劑AZ疫苗，本身接種幾十萬劑，4千多萬劑援外，其餘可能屆效都要報廢，這些都是戰略調整，沒有辦法未卜先知，不知道未來會發生什麼，只能準備現在，隨著疫情演進，舊的疫苗淘汰。

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