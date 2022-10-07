公投倒數50天 青民協發起「18歲公民權宣傳募資計畫」

青民協發起18歲公民權宣傳集資計畫。（青民協提供）

2022/10/07 16:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕爭取公民權！公投、選戰倒數50天，台灣青年民主協會於昨（6）日晚上18點18分發布「2022 走出同溫 越過高牆——18歲公民權宣傳集資計畫」，預計將募集 96.5 萬元群眾集資，在全台各地媒合公車廣告、計程車廣告、捷運站廣告及戶外看板廣告，放上「18歲公民權修憲公投投同意」內容，以號召全台 965 萬票同意票。

台灣青年民主協會理事長張育萌表示，此次18歲公民權修憲公投門檻高達965萬同意票，為台灣史上從未達到的門檻，也是台灣歷史上首次的憲法公投，青年世代深知，為達此超高同意票門檻，單靠青年的力量是不足夠的，勢必要用青年的力量，感動跨世代的群眾，在11月26日，為台灣的未來投下「同意票」。

青民協表示，18歲公民權宣傳集資計畫於昨日啟動，將募到11月25日，預計在台南、台中、台北的 18 號公車上刊登「跨世代 挺年輕——18歲公民權投同意」文宣，也將在雙北逾百台計程車上刊出相關廣告，邀請各位支持18歲公民權的民眾，支持青年所發起的募資計畫（https://wabay.tw/projects/18voteforfuture）。

青民協過去就曾數次舉辦全台最大型「青年民主返鄉列車」，於2018年及2020年相繼發出返鄉列車，於2018年成功獲得2842人贊助、募得近90萬元，發出60個班次的遊覽車，讓 2000 多名青年返鄉投票；於2020年有5586人贊助、募得近 280 萬元，開出78班次遊覽車、34條客運合作路線，共送超過3300名青年返鄉。

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