馬籲別用「台灣國慶日」挨批 張善政：民進黨搞小動作不可取

桃園市長參選人張善政今日表示，我們就是中華民國，替馬英九感到委屈，並批評民進黨搞小動作不可取。（記者廖振輝攝）

2022/10/07 15:25

〔記者王千豪／台北報導〕國慶日將屆，前總統馬英九呼籲別再以「Taiwan National Day（台灣國慶日）」作為國慶日的英文名稱，遭綠營批評。對此，國民黨桃園市長參選人張善政今（7）日表示，我們就是中華民國，替馬英九感到委屈，並批評民進黨搞小動作不可取。

國民黨立委洪孟楷及魯明哲今天舉辦「照顧通勤族 生活共同圈 台鐵、機捷納入雙北1280定期票可行性」公聽會，張善政、國民黨基隆市長參選人謝國樑等人出席，並於會前接受媒體聯訪。

針對馬英九呼籲別再以「Taiwan National Day」作為國慶日的英文名稱，遭綠營批評，張善政說，我們是中華民國，國慶是中華民國的國慶，民進黨的小動作實在是不可取，覺得馬總統委屈，因為他是替中華民國發聲。

對於桃園市118名未滿3歲幼兒被誤打3歲以上才能施打的國光公司產製流感疫苗，張善政怒批，根源是桃園市政府行政上的疏失，從八德國民運動中心天花板崩落到打錯針，市府根本就是螺絲沒了、掉滿地，並質問民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，「你覺得打錯針是小事情嗎？」

另，張善政被問及，明日桃園南區總部成立大會，是否象徵藍營團結？張善政答說，好一陣子就團結，明天是力量的展現。至於外界關注，何時跟前高雄市長韓國瑜合體，張善政則說，會選適當的時間。

媒體問及，怎麼看待民眾黨新竹市長參選人高虹安屢遭綠營質疑，張善政說，先前民進黨打他，有一句是昨天張善政、今天高虹安、明天蔣萬安，民進黨不抹黑，就不會選舉，非常遺憾。媒體追問，是否跟高虹安說加油，張善政回說，國民黨新竹市長參選人林耕仁加油。

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