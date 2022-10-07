國慶連假後估病例會增加 王必勝：但應不會到單日6.4萬例

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，明起為國慶連假，理論上看起來會少一點，但假期後會多一點，這是高原期上的波動，會持續觀察，但應該不會到高推估的單日平均6.4萬例，只是也不能說完全排除。（指揮中心提供）

2022/10/07 15:57

〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）今日再度突破5萬例，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，明起為國慶連假，理論上看起來會少一點，但假期後會多一點，這是高原期上的波動，會持續觀察，但應該不會到高推估的單日平均6.4萬例，只是也不能說完全排除。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前國內染疫不分年齡層致死率仍為萬分之16，進一步分析70歲以上致死率，較上週下降，顯示儘管疫情處於高峰，但重症與致死沒有明顯提高，是持平與略降，代表及時診斷與投藥有關。

羅一鈞也提到，目前兒童重症累計239例，大部分是5歲以下，其中196例未打疫苗，占82%，呼籲家長快帶孩子至少打一劑疫苗，時間到也打第二劑，避免重症與死亡風險。

指揮中心發言人莊人祥說明，幼兒疫苗昨接種2940人次，包含第一劑1192人次、第二劑1748人次，第一劑接種率40.3%、第二劑10.3%；次世代疫苗則接種3萬6484人次。

另外，針對傳出流感快篩數量不足，王必勝指出，目前流感沒有規定一定要快篩再給藥，因此並未管制與徵用快篩，院所若有不足情形，可找廠商添購，民眾快篩與否尊重醫師診斷，也可到有快篩院所就診。

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