為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    國慶連假後估病例會增加 王必勝：但應不會到單日6.4萬例

    中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，明起為國慶連假，理論上看起來會少一點，但假期後會多一點，這是高原期上的波動，會持續觀察，但應該不會到高推估的單日平均6.4萬例，只是也不能說完全排除。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，明起為國慶連假，理論上看起來會少一點，但假期後會多一點，這是高原期上的波動，會持續觀察，但應該不會到高推估的單日平均6.4萬例，只是也不能說完全排除。（指揮中心提供）

    2022/10/07 15:57

    〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）今日再度突破5萬例，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，明起為國慶連假，理論上看起來會少一點，但假期後會多一點，這是高原期上的波動，會持續觀察，但應該不會到高推估的單日平均6.4萬例，只是也不能說完全排除。

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前國內染疫不分年齡層致死率仍為萬分之16，進一步分析70歲以上致死率，較上週下降，顯示儘管疫情處於高峰，但重症與致死沒有明顯提高，是持平與略降，代表及時診斷與投藥有關。

    羅一鈞也提到，目前兒童重症累計239例，大部分是5歲以下，其中196例未打疫苗，占82%，呼籲家長快帶孩子至少打一劑疫苗，時間到也打第二劑，避免重症與死亡風險。

    指揮中心發言人莊人祥說明，幼兒疫苗昨接種2940人次，包含第一劑1192人次、第二劑1748人次，第一劑接種率40.3%、第二劑10.3%；次世代疫苗則接種3萬6484人次。

    另外，針對傳出流感快篩數量不足，王必勝指出，目前流感沒有規定一定要快篩再給藥，因此並未管制與徵用快篩，院所若有不足情形，可找廠商添購，民眾快篩與否尊重醫師診斷，也可到有快篩院所就診。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    10/13起移工入境0+7注意！ 照顧高風險者禁在雇主家1人1室自主防疫
    2022/10/07 14:30

    10/13起移工入境0+7注意！ 照顧高風險者禁在雇主家1人1室自主防疫
    中重症+228！ 11歲男童染疫125天罹MIS-C創最長紀錄
    2022/10/07 14:14

    中重症+228！ 11歲男童染疫125天罹MIS-C創最長紀錄

    【玩咖筆記】仁武吃喝玩樂重點整理
    首名獲批准人道救援簽證者 她抗白血病成功！如今愛上台灣
    2022/10/07 11:12

    首名獲批准人道救援簽證者 她抗白血病成功！如今愛上台灣
    高雄+4485！18-49歲次世代疫苗 明晚8點開放預約
    2022/10/06 19:03

    高雄+4485！18-49歲次世代疫苗 明晚8點開放預約

    全國電子週年慶 大家電73折起
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播