黃昆輝基金會調查 逾8成民眾認同「自己國家自己救」

黃昆輝教育基金會今召開「2022年全民國防教育民意調查」記者會，由董事長黃昆輝（左二）主持，邀請評論學者張榮豐（左一）、民調諮詢小組召集人郭生玉（右二）及民調小組委員馮清皇（右一）等人，針對民調結果進行討論。（記者張維真攝）

2022/10/07 15:31

〔記者張維真／台北報導〕黃昆輝教授教育基金會今（7）日召開「2022年全民國防教育民意調查」記者會，調查顯示，83.3％受訪者同意「自己國家自己救」、85.8％同意「維護國家安全」列全民國防教育首要目標，基金會董事長黃昆輝認為，在烏俄戰爭、台海緊張之下，有必要加強國家安全議題。

黃昆輝表示，2022年動蕩不安，有鑒於近來烏俄戰爭、台海緊張情勢升高，啟動民意調查，以全民國防教育為焦點，並關心國人從烏俄戰爭中所獲得的啟示，結果顯示，有83.3％民眾同意「自己國家自己救」，更有85.8％同意政府應把「維護國家安全」列為全民國防教育的首要目標，也有將近7成民眾認為，應加強「認識台灣的國際處境」、「對台灣的認同」等內容。

調查也指出，76.3%同意全民國防教育應走進校園、社區；至於全民國防應強化的能力，則包含75.4％自我防衛與求生技能、75.2%災害防救與應變能力、62.3%辨識訊息真假之能力、53.4%基本戰鬥技能等。基金會董事馮清皇說，國防教育不應只是在學校進行儀隊比賽、打靶訓練，或是寒暑假的國防訓練等活動，可參考此民調，重新思考規劃。

但民調結果也呈現問題，基金會民調諮詢小組召集人郭生玉說，僅29.7％民眾知道全民國防教育，是重要警訊；同時為台灣犧牲的決心僅41.4％同意。郭玉生建議，未來應將全民國防視為全民運動進行推動，結合政府單位、民間力量積極發展，國家安全才會更有保障，同時也呼籲政府應重視國家安全的問題重要性。

台灣戰略模擬學會秘書長張榮豐說，該調查指出有70.5％民眾知道若中國武力侵台，美國軍事會介入，但張說「和平並不廉價」，並強調「自己國家自己救」的意識不能僅淪為口號，或是陷入美國人會來救台灣人的迷思，台灣人要覺醒，全民防衛不見得要拿步槍上陣，只要各獻所長、組織起來，都有機會達到有效的全民國防。

該民調6月18日至21日透過市話與手機進行調查，對象為全國22縣市、年滿20歲民眾，有效樣本共1070人，在95%的信賴水準下，抽樣誤差在正負3個百分點之間。

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