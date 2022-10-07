馬英九：中華民國總統到處寫台灣國慶日 非常不正當

前總統馬英九（左二）、國民黨台北市長參選人蔣萬安（左一）參加北市議員參選人高揚凱選總部成立大會。（蔣萬安競選辦公室提供）

2022/10/07 15:01

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國慶日將到來，前總統馬英九昨在臉書PO文呼籲，蔡英文總統在國慶日看板，不要再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶的英文名稱。馬英九今上午出席國民黨北市議員參選人高揚凱競選總部成立大會時致詞表示，中華民國總統到處寫台灣國慶日，這非常不正當。

馬英九說，這2天想到去年參加國慶，大會的看板和給國內外貴賓的資料，故意寫Taiwan National Day台灣國慶日，蔡總統致詞說中華民國和中華人民共和國互不隸屬，總統怎麼可以講這個話，「我們的國土包括大陸」，因為憲法和兩岸人民關係條例都這樣規定，中國大陸也在憲法把台灣納入，這講破嘴都沒有用，不能突破這個現實情況的況下，最重要是在現實情況下尋找出路。

馬英九說，中華民國總統到處寫台灣國慶，這非常不正當，他還請台下民眾「特別盯一盯」，這幾天看看蔡總統是不是還是這樣講。

馬英九提到，蔡總統找前指揮官陳時中選台北市長，陳的防疫成績實在不能看、給自己打成績85分，可是彭博新聞社對各國防疫的評價，「53個國家中我們排名51，這叫85分嗎？這樣的人要選他，實在覺得可怕，若連這樣的人都可以當選的話，把台北市民當什麼啊。

馬英九批評，民進黨政府執政把手伸進媒體，以前是黨政軍退出媒體，現在不但進入媒體、還進入學校，這是非常叫人擔心的事，台灣的政治不能這樣發展。這場選舉國民黨贏，2年後總統選舉才能贏，不換政府是不能救台灣的，所以從地方選舉開始，要讓高揚凱當選、讓蔣萬安當選，一步步拿回政權，不是為了爭權奪利，而是為了救台灣。

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