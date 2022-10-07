高虹安質疑政治力介入論文案 資策會3點聲明駁斥

民眾黨新竹市長參選人高虹安的博士論文與資策會研究計畫成果，相似度竟高達8成，恐侵犯資策會著作權。（資料照）

2022/10/07 14:56

〔記者徐子苓／台北報導〕資策會日前比對高虹安的博士論文與資策會研究計畫成果，相似度竟高達8成，恐侵犯資策會著作權，不排除對高提告。高虹安對此主張自己不可能引用8成，還質疑資策會「改口」。不過資策會今（7日）表示，立場始終一致，高大幅「複製」研究成果到自己的論文中，恐已超過合理使用範圍。

民眾黨新竹市長參選人高虹安日前批評，資策會因政治力介入而被迫改口。資策會今天發布聲明強調，「本會立場及態度始終一致」，一開始是因無實際數據比對論文，僅表示「學術研究無需取得授權」，但經比對後，發現資策會的期刊論文有超過8成被複製到高的博士論文，才認為有侵權疑慮。

高虹安還主張，自己博士論文共113頁，對比在資策會發表期刊文章部分僅6頁，所謂博士論文引用逾8成的說法，光用數學計算就知道絕非事實，怎麼可能8成。

不過資策會聲明也暗示高虹安說法有誤，是資策會的期刊論文有超過8成被複製到高虹安的博士論文內，並非高的博士論文有8成都引用資策會論文。而且高虹安引用的部分，也沒有區隔是高自行創作還是其他合著研究員的創作，恐引發爭議。

以下為資策會聲明全文：

一、 本會於初次受訪時（9月20日），因未有實際數據比對，暫不直接評論，僅通案表示：「資策會研發成果會以各種形式對外發布，若需實際應用，才有取得授權的問題」。因此，若學術研究不涉及技術實施，則無需取得授權。

二、 經實際比對，發現本會所屬著作權之期刊論文內容，有超過8成被複製於高委員博士論文內，且高委員引用本會期刊論文之部分，未能與委員自行創作部分區隔，亦未標示出處。依本會與員工之服務合約約定，員工於職務上之著作，著作財產權歸本會所有。因此，本案高委員引用本會論文，恐已逾越合理使用範圍。

三、 本會立場及態度始終一致，對於各類研發成果之使用，本會亦遵守相關規定處理。期盼各界回歸事件本身理性判斷，對著作權法引用、合理使用及科專成果運用相關規範亦能有正確認識，以共同於尊重智慧財產權之前提下，持續推動我國科學技術研究的能量累積與發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法