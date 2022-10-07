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    首頁　>　臺北市

    噁！北市議員爆國軍麵包被用啃咬修邊 還生產「未來麵包」

    鍾沛君今開記者會，揭露國防部陸軍副食供應中心麵包製作過程不衛生，生產線人員直接用嘴巴啃咬麵包，未依規定穿戴包含口罩、手套等衛生裝備。（鍾沛君提供）

    鍾沛君今開記者會，揭露國防部陸軍副食供應中心麵包製作過程不衛生，生產線人員直接用嘴巴啃咬麵包，未依規定穿戴包含口罩、手套等衛生裝備。（鍾沛君提供）

    2022/10/07 14:36

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員鍾沛君今開記者會，揭露國防部陸軍副食供應中心麵包製作過程不衛生，生產線員工直接用嘴巴啃咬麵包，未依規定穿戴包含口罩、手套等衛生裝備，更離譜的是為避免賣不完或供貨不足，業者要求下游廠商配合生產「未來麵包」和沒有標示有效期限的「空白麵包」，鍾沛君痛批，成千上萬不知情的國軍弟兄吃下口水麵包，慘淪食安犧牲者。

    高雄的滿冠公司長期供應國防部陸軍副食供應中心麵包，鍾沛君接獲滿冠公司員工爆料，指公司的生產線相當離譜，包裝麵包時沒戴手套、口罩、帽子，徒手抓麵包，更扯的是張姓負責人直接用嘴巴啃咬「修」麵包，再放回生產線出貨，相當不衛生。

    鍾沛君表示，滿冠得標後每天需供應7千個麵包，為避免賣不完或供貨不足，業者要求下游廠商配合生產「未來麵包」和沒有標示有效期限的「空白麵包」，冷凍至有需求時解凍，再貼上當天日期出貨，6日生產的麵包只能放到10日，保存期限卻寫13日，涉嫌偽造文書，更是欺騙消費者。

    員工檢舉 相關單位回沒這麼快能處理

    鍾沛君指出，爆料員工看不下去9月15日向高雄市衛生局檢舉，23日接到罐頭式回覆，爆料者26日認為沒進度，再向國防部後勤指揮部副供中心檢舉，但一樣沒消沒息，本月再向高雄市衛生局、國防部後指部副供中心詢問進度，對方以人力不足表示沒有這麼快能處理。

    鍾沛君在記者會致電給爆料員工，他表示自己負責送貨，目前已離開公司，從6月開始送貨就知道有徒手抓麵包和用嘴啃咬麵包的狀況，後來覺得很噁心才決定爆料，希望國軍不要再吃到這樣的麵包，這件事能夠被重視、處理。

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    鍾沛君今開記者會，揭露國防部陸軍副食供應中心麵包製作過程不衛生，生產線人員直接用嘴巴啃咬麵包，未依規定穿戴包含口罩、手套等衛生裝備。（鍾沛君提供）

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