廠商讓官兵吃「口水麵包」 陸勤部：若屬實將計罰或終止契約

台北市議員鍾沛君今開記者會，揭露國防部陸軍副食供應中心麵包製作過程不衛生，生產線人員直接用嘴巴啃咬麵包，未依規定穿戴包含口罩、手套等衛生裝備。（鍾沛君提供）

2022/10/07 14:44

〔記者涂鉅旻／台北報導〕台北市議員鍾沛君接獲民眾爆料指，供應國防部陸軍副食供應中心麵包的廠商，製作過程疑未遵守衛生規範，對此，陸軍後勤指揮部今日回應，將審閱檢舉影片並會同第三方公證單位及地方衛生機關稽核，如查證屬實，即予以計罰或終止契約，如情節重大，將刊登政府採購公報，公告為拒絕往來廠商。另檢舉人指陳「向副供中心反映而未獲回覆」乙情，經查相關幹部確實處置欠周，將檢討究責。

鍾沛君今日召開記者會指，她接獲陳情人爆料指，某高雄麵包工廠為國防部陸軍副食供應中心得標廠商，這家工廠今年得標5個品項，每天生產7000個麵包給國軍，但廠商人員卻疑在製作麵包過程中，不僅未依照規定穿戴衛生裝備，還徒手抓麵包放生產線、啃咬麵包修邊，不知道讓多少國軍吃下「口水麵包」。

另外，鍾沛君表示，陳情人曾於9月15日檢舉此事，9月23日高雄市衛生局回覆正查察當中，9月26日則具名向國防部陸軍後勤指揮部副食供應中心檢舉，但到10月4日，都還沒獲得2處回應。

檢舉人批無回應 陸勤部：處理欠周將究責

對此，陸勤部今日表示，將審閱檢舉影片並會同第三方公證單位及地方衛生機關稽核，如查證屬實，即予以計罰或終止契約，如情節重大，將刊登政府採購公報，公告為拒絕往來廠商；另檢舉人指陳「向副供中心反映而未獲回覆」乙情，經查相關幹部確實處置欠周，將檢討究責。

陸勤部強調，國軍對於官兵膳食衛生至為重視，副食品供應係以公開招標，透過嚴謹之審核機制，遴選合格廠商，得標後方能簽約供貨；另依約採定期及不定期方式，委由第三方公正單位訪廠稽核，並於每日進貨時抽驗及品質檢查；後續將要求審監單位嚴格把關，確維官兵身體健康。

相關新聞請見

噁！北市議員爆國軍麵包被用啃咬修邊 還生產「未來麵包」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法