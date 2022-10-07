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    10/13起移工入境0+7注意！ 照顧高風險者禁在雇主家1人1室自主防疫

    10月13日將進一步開放邊境，勞動部勞動力發展署長蔡孟良今日於中央流行疫情指揮中心記者會上公布屆時入境移工0+7自主防疫措施。（指揮中心提供）

    10月13日將進一步開放邊境，勞動部勞動力發展署長蔡孟良今日於中央流行疫情指揮中心記者會上公布屆時入境移工0+7自主防疫措施。（指揮中心提供）

    2022/10/07 14:30

    〔記者林惠琴／台北報導〕10月13日將進一步開放邊境，勞動部勞動力發展署長蔡孟良今日於中央流行疫情指揮中心記者會上公布屆時入境移工0+7自主防疫措施，社福類移工若服務65歲以上、6歲以下、免疫不全及免疫力低下等重症高風險對象者，1人1室獨立衛浴環境僅限旅館、移工宿舍，不適用雇主自宅，也不可以工作；特殊情形例外，但須每日篩檢。

    移工入境7日前，要先至入出國移工關懷服務網登錄兩類資訊，包含一、自主防疫地點：1人1室有獨立衛浴的旅館、移工宿舍、雇主自宅；二、移工完整接種2劑疫苗證明。不過，若在旅館或防疫宿舍自主防疫，則於入境3日前登錄。入境後採機場自接或租用巴士接送至自主防疫地點。

    在自主防疫管理方面，產業移工（製造、營造、農業及海洋漁撈）自主防疫期間同入境旅客規範，具2日內快篩陰性結果，並向勞動部入出國移工關懷服務網登錄快篩結果，得外出及從事許可工作。

    至於社福移工（家庭幫傭、家庭看護及機構看護），除了服務65歲以上、6歲以下、免疫不全及免疫力低下等重症高風險對象者，1人1室獨立衛浴環境限制旅館、移工宿舍，不適用雇主自宅，也不可以工作外，其餘服務非重症高風險對象，或是特殊情形如雇主是被看護者無人照顧且本人同意、機構看護工符合機構防疫規範並經雇主同意，可於旅館、移工宿舍，雇主自宅1人1室，也可工作、外出。入住旅館自主防疫7日，每名雇主可獲補助每日旅宿費50%，最高每日1250元。

    在篩檢方面，原則上於第0/1、3、5、7日共4次快篩及有症狀時快篩，結果應登錄於入出國移工關懷服務網，但若是特殊情形者，則須每日篩。

    萬一移工於自主防疫期間確診，雇主（仲介）應通報登錄於入出國移工關懷服務網，移工如住在旅館或雇主自宅，由雇主（仲介）送集檢所隔離，其他自主防疫地點就地隔離。

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