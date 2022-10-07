陳椒華稱府院介入鏡電視爭議非「空穴來風」 蘇貞昌：不要用空話誤植

時力立委陳椒華今在立法院稱府院介入鏡電視案「不可能空穴來風」；蘇揆不滿指出，提不出證據，只有用空話一句「不可能空穴來風」，不要用空話誤植啦！（記者廖振輝攝）

2022/10/07 14:19

〔記者吳書緯／台北報導〕鏡電視申設風波不斷延燒，時代力量黨主席、立委陳椒華上週公開三段錄音檔，指稱時任鏡電視董事長裴偉宣稱府院介入鏡電視申照案，但總統府與行政院長蘇貞昌皆澄清。陳椒華今在立法院再提此事，並稱府院介入「不可能空穴來風」；蘇揆不滿指出，提不出證據，只有用空話一句「不可能空穴來風」，不要用空話誤植啦！

立法院院會今邀請行政院長蘇貞昌、主計長朱澤民、財政部長蘇建榮及相關部會首長列席報告「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過進行質詢。

陳椒華一登上質詢台，就挑明要針對鏡電視爭議案繼續質疑；陳椒華表示，上週有播放三段錄音，事後大家覺得蘇揆的說法像裴偉的小弟一樣，一直在強調是偽造、變造、剪接，裴偉改口之後說膨風，但蘇揆也是接著裴偉的話再回應各界，這樣的作法是否不太妥當，質疑蘇揆有什麼證據，說播放的錄音是偽造、剪接。

蘇貞昌說，「那是裴偉說的」；陳椒華質疑，那為什麼不把錄音檔拿去刑事警察局鑑定，為什麼不願意這麼做，然後就跟著裴偉的話講。

蘇貞昌表示，「因為我不會去指揮辦案」，裴偉他們股東間的糾紛，已經去訴訟，相關檢調也都在辦了，並呼籲陳椒華身為國會議員，如果認為有任何違法等等事證，都可以交由主政機關，都會依法辦理。

陳椒華說，若裴偉真的是說謊、膨風，但他是打著總統府、行政院還有蘇貞昌跟蔡英文的名號，他是為了要讓股東安心投資鏡電視，這樣的行為不是詐騙，那什麼是詐騙，這樣的行為不是散佈假訊息，那什麼是散佈假訊息？但蘇貞昌卻公開表示不用去查，還說行政院各機關都要成立打詐國家隊、向詐騙集團宣戰，但連一個詐騙股東的裴偉都不敢鑑定、告他公然說謊。

蘇貞昌指出，講這樣是錯的，他當天講得清清楚楚，總統、院長沒有指示，總統、院長也不能控制、去查裴偉講什麼，但裴偉股東之間有沒有詐欺、言論有無真假，都已經有相關檢調機關在查，這也是設檢調機關的目的，如果有詐騙，就由打詐機關去查。

針對前民進黨祕書長洪耀福疑似介入鏡電視申設，陳椒華指出，本週於立法院交通委員會質詢NCC主委陳耀祥，詢問洪耀福有無關心鏡電視的案子，陳耀祥說沒有，但是後來國民黨立委洪孟楷再問一次，就坦承與洪耀福認識，沒多久就改口洪耀福是關心、不是關說施壓，「陳耀祥公然說謊馬上被抓包」，這樣要如何讓國人相信府院、黨政高層沒有介入鏡電視申照。

蘇貞昌說，第一，總統府沒有介入這個事，府已經有發表聲明，清清楚楚；第二，「我也沒有介入」，所以行政院沒有介入。陳椒華又指出，外界對府院高層介入NCC「不可能空穴來風，你我心裡都有一把尺」。

蘇貞昌不滿表示，如果隨便講什麼，都說「不可能空穴來風」，可以這樣嗎？如果提不出證據，然後隨便說不可能空穴來風，批評陳椒華的學養不應該有這樣的水準，「如果我現在隨便講委員你怎樣，這不可能空穴來風，你會接受嗎？」，如果有證據提出來指教，沒有證據就說「不可能空穴來風」，現在檢調已經在辦，「你要我去指揮辦案嗎？」。

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