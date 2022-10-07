中重症+228！ 11歲男童染疫125天罹MIS-C創最長紀錄

本土武漢肺炎今新增中重症228例，包含178例中症、50例重症，其中1例11歲男童5月確診新冠，11月罹患孩童多系統炎症徵候群（MIS-C），從染疫到發生MIS-C達到125天，創下最長間隔紀錄。（指揮中心提供）

2022/10/07 14:14

〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）今日新增中重症228例，包含178例中症、50例重症，其中1例11歲男童5月確診新冠，11月罹患孩童多系統炎症徵候群（MIS-C），從染疫到發生MIS-C達到125天，創下最長間隔紀錄。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增的MIS-C個案為11歲男童，無慢性病史，5月14日確診新冠，8月20日接種一劑疫苗，9月初曾因為EB病毒感染合併急性淋巴腺炎住院，後來出院，但同月16日出現發燒、頸部淋巴結腫、腹瀉、喉嚨痛、全身皮疹、口腔潰瘍等症狀，19日至門診，懷疑MIS-C住院，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，後續病況好轉，已於25日出院。

羅一鈞指出，此名個案從確診新冠到發生MIS-C，間隔125天，創下最長紀錄。

根據指揮中心統計，目前12歲以下兒童重症累計239例，包含154例MIS-C、32例腦炎、25例肺炎、11例哮吼、敗血症3例、共病4例、2例心肌炎、8例到院前死亡；其中35例死亡，包含13例腦炎、8例肺炎、敗血症與共病各2例、哮吼與心肌炎各1例，8例到院前死亡。

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