台大校長遴選今天投票 在台香港青年要求郭大維回應反送中

台大新任校長今天可望出爐，圖為6位通過第一階段候選人與學生座談。（資料照）

2022/10/07 12:42

〔記者楊綿傑／台北報導〕台大新任校長今天（7日）將進行最後投票，在台香港青年稍早發表聯合聲明，呼籲社會大眾與遴選委員，就台大校長候選人的學術自由與政治取態深思。

該聲明由台灣大學香港研究社與香港邊城青年共同具名，認為台大作為台灣最高學府之一，在守護自由、民主等核心價值上責無旁貸，而台大校長更應是學術自由和人權價值的守門人，於大是大非前當仁不讓。

聲明中首先指出，當社會發生不公不義之事，校方更應鼓勵學生關注甚至參與改革。當自己的國家面對中國強權壓迫，校方更應以身作則，積極表態，以實際行動愛國愛人。

聲明直接點名，台大校長候選人郭大維在香港反送中期間，於香港城市大學擔任校長資深顧問及工學院院長，卻對城大學生被濫捕、港警向城大校園及宿舍發射催淚瓦斯、港警無故進入校園等事件沉默不言，對此強烈譴責並要求郭大維正面回應。

聲明中提到，從香港的校長遴選風波中，如2013年嶺南大學校董委任曾替時任特首梁振英助選的鄭國漢為校長、2015年時任特首梁振英被指干預香港大學副校長遴選，到後來在反送中期間，各大校長紛紛表態支持政府，甚至逼使學生會消失，這些事例證明大學校園與政治息息相關。

聲明認為，學生作為學校的一份子，理應在校長遴選的大事上表達學生的聲音。但遺憾地，在校長遴選委員會的21個委員裡，只有1位學生代表，連經過全部學生選出來的學生會也沒有遴選票，這21分之1票難以充分表達台大學生的意願，因此要求台大增加學生代表在校長遴選委員會裡的席位，讓台大學生的聲音能被看見。

聲明提到，大學自治與學術自由從來並非理所當然，且得來不易。戰後，在威權統治下，黨國在校園佈建綿密的監控網絡，大學校長更是深涉於警政情治機構對學生的鎮壓整肅之中。一度被溢美為「自由學風」體現的前校長傅斯年，一句「要快做、要澈底做、不能流血」，容讓警備副司令彭孟緝進入宿舍逮捕抗議學生，有學生因此被槍決。

而歷經數十年的抗爭與改革，明白成文制度的保障，遠比仰賴個別主事者的良善更為可靠。然而校長作為校園內的最高權力掌握者，其日常與遇事時的取態與作為，仍牽繫著制度的敗壞或鞏固、大學自由限度的推進或削減。

聲明進一步說，因學生會會長在開學典禮致辭時欲提及反送中事件，校方在2019年單方面將學生會、研究生協會會長的開學典禮致辭環節挪到典禮結束後。2020年，校方更因有家長抗議研協會長在此場合提到香港，一度揚言取消此環節。雖然校方最後仍容許會長發言，致辭排序仍在師長離席後，維持至今。

到了去年，陳文成紀念廣場落成後，紀念文字「紀念一位堅決抵抗國家暴力的勇者」與說明牌的「監控」、「被警備總部定調為畏罪自殺」、「促轉會報告」、「Tân Bûn-sîng sū-kiānn kì-liām kóng-tiûnn」等字眼也傳出被校方要求刪除。

聲明表示，從香港血淋淋的例子中看到，欠缺學生參與、不捍衛自由的大學如何成為暴政打壓學生的工具。觀台大往史，也深知那些壓迫和悲劇如此貼近。新一任台大校長即將選出，期許下屆校長能盡一校之長的責任：承諾台大與員生利益先於個人榮辱利害，承諾在強權暴政前頑抗到底，承諾為台大師生提供一個民主自由、安全安心的校園。也願台灣大學有天能真正成為一所保障學術自主、學生自由之學府。

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