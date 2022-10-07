馬英九籲別用「台灣國慶日」 曹興誠嗆「要欺負台灣人到什麼時候」

總統馬英九日前呼籲別再以「Taiwan National Day（台灣國慶日）」作為國慶日的英文名稱，對此，前聯電董事長曹興誠今天透過媒體群組發文質疑，「請問中國人馬英九，你要欺負台灣人到什麼時候？」（資料照）

2022/10/07 12:34

〔記者鍾麗華／台北報導〕前總統馬英九日前呼籲別再以「Taiwan National Day（台灣國慶日）」作為國慶日的英文名稱，對此，前聯電董事長曹興誠今天透過媒體群組發文質疑，「請問中國人馬英九，你要欺負台灣人到什麼時候？」別忘記，「你還享用著優渥的台灣總統退休待遇，那可是台灣人民的血汗」。

曹興誠表示，馬英九講這些話，背後還是還是那套「反獨」的陳腔濫調：即「雙岸同屬一個中國，領土不可分割」。我們都知道，過去蔣氏父子反獨甚於反共，因為如果台灣獨立，與中國互不隸屬，他們就無法再「反攻大陸，消滅共匪」。

曹興誠指出，台灣兩蔣時代講的一個中國，就是中華民國；主張「中華人民共和國」非法，「漢賊不兩立」，必須予以消滅。現在中共講的一個中國，就是中華人民共和國，要消滅中華民國。所以「一個中國」，是國、共兩黨內鬥至死方休的誓言，關台灣百姓何事？

曹興誠強調，過去國民黨強迫台灣人民參與國、共內戰，讓台灣人在軍事戒嚴、白色恐怖之中度過半個世紀；現在台灣已經成為中國百姓欣羨的民主社會，「請問馬英九，你為何還要用『一個中國』或『一中憲法』把台灣綁在內戰的火藥桶上？」

曹興誠指出，今天中華民國要避免被對岸消滅，當然一方面要高唱兩國論，避談「一個中國」；另一方面要多用「台灣」來取代中華民國，這是台灣人跳脫內戰陷阱必要的方法，「你（指馬英九）為何要反對」？「你天天講一個中國，表示你是『中國人』；請問你這位中國人，到底要欺負台灣人到什麼時候？」

曹興誠強調，過去國民黨定下的一中憲法，是逼迫台灣人去從事國共內戰的憲法，是給台灣人帶來災禍的憲法。「你（指馬英九）這位中國人，不幫台灣人去除這個禍害台灣人的條例，還要堅持這個條例來禍害台灣人；你還有道德良知嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法