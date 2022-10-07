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    柯文哲怒「全黨打高虹安」 柯建銘反擊：她一個人騙全國

    柯建銘直指，高虹安一個人騙全國、犯眾怒，不證明自己清白，只會指控別人抹黑欺壓。（資料照）

    柯建銘直指，高虹安一個人騙全國、犯眾怒，不證明自己清白，只會指控別人抹黑欺壓。（資料照）

    2022/10/07 12:54

    〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨新竹市長參選人高虹安的博士論文涉抄襲，民眾黨主席柯文哲昨天痛批，民進黨全黨動員國家機器打高虹安一人。民進黨立法院黨團總召柯建銘今（7日）受訪表示，「高虹安一個人騙全國、犯眾怒」，民進黨團絕對沒有施壓，僅行文資策會詢問，而高自己也曾這麼做。

    柯建銘指出，最離譜的是，立院經濟委員會本週三邀請資策會列席備詢，高虹安大可以上去捍衛自己的權益和清白，結果她不這樣做，民眾黨團隔天還要找資策會參加記者會，根本私設刑堂、押人取供。柯文哲說民進黨在打，相信大柯（柯建銘）比小柯（柯文哲）還有公信力，他想要當第四組候選人是不稱職的。

    媒體關注，新竹選戰是否影響與柯文哲的交情？柯建銘回應，柯文哲在新竹挺高虹安、而自己挺沈慧虹，這是天經地義的事，因為平時和戰時不同，現在是打仗的時候，只有政黨對立的立場，沒有所謂的私交問題，相信台灣在選後會趨於冷靜。

    另外，高虹安公費赴美期間，遭外界揭露曾多次偕家人出遊。柯建銘表示，高虹安公私不分，可能一個行為就觸犯數種法律，資策會必須查清楚，她之後上法院面對法律問題，所有人都會被傳喚作證，相信沒有人會作偽證，因為高虹安從一開始就錯了。

    柯建銘說，現在也有人討論，高虹安曾出示辛辛那提大學的信件真偽，很多事情會開始引爆出來，資策會一開始沒有詳查、話只講一半，就連資策會都被騙了，高的論文謝詞和參考文獻都是後來才補上去，這都是詐騙行為。

    柯建銘強調，高虹安的最大危機就是「她本身就是危機製造機」，她編造一個又一個謊言，自己走入死胡同，身為一位競選市長的政治人物，全國和新竹選民都很好奇，但高虹安不證明自己清白，只會指控別人抹黑欺壓，這忽略新竹選民的理性程度和水準。

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