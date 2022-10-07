原能會主委謝曉星涉性騷喊冤 綠委：請暫停對外發言

吳思瑤（右）呼籲，請謝曉星盡可能暫時別再對外做太多論述，但對內部調查可以為自己的權益提出辯護。（翻攝民進黨團直播）

2022/10/07 13:18

〔記者陳政宇／台北報導〕原能會主委謝曉星被指控對下屬有性騷女秘書、言語霸凌下屬，他今（7日）喊冤稱是不實指控，並強調「愛護他們都來不及了」。對此，立法院民進黨團副幹事長林靜儀表示，請謝曉星先暫停對外發言，行政院已成立調查小組，希望能夠儘速調查，如此才能確保陳情者、被指控者的權益。

謝曉星被週刊爆料挑秘書像選妃，且對女秘書還疑有言語騷擾、不當碰觸。對此，謝曉星今日公開受訪表示，這是不實指控，並嚴正澄清選秘書絕對不會看長相。至於言語霸凌的部分，謝曉星則強調，愛護他們都來不及了。

林靜儀受訪表示，請謝曉星先暫停對外發言，行政院已成立調查小組，民進黨團希望依法調查，在調查結果出來之前，黨團不會對任何人做其他判斷。

林靜儀指出，這些事情都要調查之後才會知道，希望能夠儘速調查，如此才能確保不論是陳情者、被指控者的權益。

民進黨立委吳思瑤也說明，立法院教育及文化委員會的幾位立委，第一時間已發布聯合聲明，要求行政院即刻組成調查小組，尤其現在是立法院的預算會期，黨團除了要求加速調查，更要以最快的速度完成調查。

吳思瑤說，請謝曉星作為一個被調查人的身分，盡可能暫時別再對外做太多論述，但對內部調查可以為自己的權益提出辯護。

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