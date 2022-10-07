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    首頁　>　臺北市

    全台野生不到百株 「鳥仔花」葦草蘭瀕絕復育有成效

    特生中心調查，過去台灣中部以北常見的葦草蘭野生植株目前僅剩不到百株。（特生中心提供）

    特生中心調查，過去台灣中部以北常見的葦草蘭野生植株目前僅剩不到百株。（特生中心提供）

    2022/10/07 13:10

    〔記者楊媛婷／台北報導〕過去廣泛分布在台灣中部以北區域的葦草蘭，農委會特生中心調查發現，葦草蘭的野外植株已經不到百株，由廣泛分布的物種變成稀有瀕絕的植物，已展開復育行動，去年就將千株葦草蘭引回目前僅餘4處棲地之一的貢寮水梯田，今年團隊檢視前一年栽種成果的存活率高達65%。

    因為開花姿態貌似飛翔的鳥兒，葦草蘭又被稱為「鳥仔花」，過去常見於台灣中部以北的低海拔區域，特生中心表示，受到棲地開發以及施用除草劑等農藥影響，葦草蘭野外植株目前剩餘不到百株，該中心助理研究員張麗慧表示，目前調查可見葦草蘭野生植株的棲地僅剩新北貢寮水梯田、雙溪泰平，以及桃園東眼山、苗栗大湖等4區，因此在「2017臺灣維管束植物紅皮書名錄」中，就將葦草蘭列為國家極危等級（CR），亟需加強保育維護。

    特生中心表示，2018年於貢寮水梯田發現尚有葦草蘭的野生植株存活，在當地團體狸和禾小穀倉的邀約下，為貢寮的葦草蘭制訂了復育行動。從瞭解當地植物物候及生物學相關資料到種原收集、微氣候監測、繁殖技術研究，直到育苗、馴化與引回試種等過程，經過長達3年的試驗與努力，去年11月初，特生中心、林務局及貢寮水梯田社區3方協力合作，將來自原生地繁殖培育出來的千株葦草蘭迎回了貢寮水梯田，今年團隊檢視前一年栽種成果的存活率高達65%，鳥仔花已陸續在貢寮水梯田綻放。

    讓受脅植物回到原生育地自然繁殖、長久生存，才是復育的最終目的，也是特生中心團隊未來合作推動的重點工作，張麗慧說，貢寮國小目前也有葦草蘭的生態保育教育，讓小朋友有保育觀念，另外苗栗縣政府也在大湖葦草蘭棲地豎立告示牌，請農民勿用除草劑。

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