她被拍570張！誘騙5少女拍裸照性侵 淫魔補習班主任二審改判27年

李姓補習班班主任涉嫌以徵內衣模特兒名義，誘騙5名少女拍裸照、甚至性侵，一審重判25年，高等法院今加重改判為27年徒刑。（記者楊國文攝）

2022/10/07 11:49

〔記者楊國文／台北報導〕桃園李姓補習班班主任被控2015年起，以一人分飾多角手法，佯稱提供內衣模特兒工作為餌，誘騙5名少女提供自拍照，再恐嚇散佈不雅照威脅她們拍裸照、甚至性侵，其中，受害最深的A女從國一就被騙，遭李男如性奴般對待整整5年，被迫使用牙刷等物拍下570張不雅照、影片10部，還匯錢給他花用，一審依兒少法、加重強制性交等5罪重判李25年，上訴後，高等法院認定李共犯下9罪，斥責惡性重大，今加重改判為27年。還可上訴。

李男當庭聆判後，對判刑更加重結果呆若木雞，高院隨即召開延押庭，擬將他延押，還押時，本報記者問他「是否上訴」、「有無向被害人道歉、賠償？」等問題，李男均低調不語，即步上囚車。

法界指出，此案重判李男達27年徒刑，是近年來觸犯兒少法、性侵案重判的罕見案例。

判決指出，有碩士學歷、現年33歲的李男，2015年先以女子身份在臉書丟訊息給A女，佯稱有內衣模特兒代言賺錢機會，誘騙當時國一的A女自拍穿內衣褲、制服的照片給他，李男見A女上當後，隨即變換角色，以臉書帳號「Redd Lee」聯絡A女，說之前提供模特兒工作機會的女生是他朋友，並稱A女工作做一半就跑掉，害對方虧錢，對方氣得要把她的內衣照外流，只要A女每天傳內衣照給他，他就保證照片不會流出。

年幼的A女很害怕，依指示又傳了大批內衣照給「Redd Lee」，李男命令她去打工賺錢，每個月匯4千元當作賠償，否則將散佈不雅照、影片。後來又得寸進尺，要求A女拍攝全裸、露乳照，或戴項圈、使用牙刷等拍攝SM（性虐待）等570張照片、數位影片10部給李男。

此外，A女指控升專科二年級時，李男還逼她發生性行為，甚至要求剔毛，讓她疼痛難耐，「李男竟說第一次都痛，還說性行為是賠償的一部分，叫我要習慣」，直到2020年男友帶她報警為止。

檢警調查，全案另有4位國、高中生被害人，亦遭李男佯稱拍攝內衣摸特兒為餌誘騙拍裸照。

桃園地院開庭時，李男雖承認以徵求內衣模特兒為由與被害少女聯繫，但辯稱少女是「主動」傳送相關照片給他，未恐嚇、脅迫她們，指控是遭到誣陷。李的律師指出，A女和李接洽，並談妥條件，李即購買攝影設備，A女卻失約，後來2人協商由A女賠償給李男，2人是債權債務關係，A女說詞偏頗。

但法官依據5位被害人證詞、且不可能誣陷李男等事證，認定李男惡性重大，依兒少法、加重強制性交等罪重判李25年徒刑。檢方和李男不服判決，均上訴高等法院。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法