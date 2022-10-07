黃國昌送驗錄音檔稱沒變造 蔣萬安：相關單位應釐清真相

國民黨台北市長參選人蔣萬安陪同黨籍北市議員參選人到路口拜票。（蔣萬安競選辦公室提供）

2022/10/07 13:17

〔記者蔡亞樺／台北報導〕時代力量立委陳椒華日前公布《鏡電視》董事會錄音，《鏡電視》前董事長裴偉指控，錄音檔有變造偽造之嫌，前立委黃國昌昨聲稱，錄音檔經鑑定無剪接變造的疑慮。對此國民黨台北市長參選人蔣萬安今上午受訪時表示，裝睡的人叫不醒這句話要送回給總統蔡英文，應指示相關單位調查，釐清事實真相。

蔣萬安上午在路口拜票並接受媒體訪問，對於黃國昌送驗錄音檔稱沒變造剪接一事，蔣萬安表示，這就是證實媒體報導都是事實，錄音檔沒有變造、不是假的，而且國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥在立法院備詢時也證實民進黨前秘書長洪耀福有關心。

蔣萬安說，他要問洪耀福「你是用什麼身分跟立場去關心、你代表誰去關心？關心什麼內容？你關心時間點跟電視台得到執照時間點這麼巧合」，所以「裝睡的人叫不醒」這句話送回給蔡英文總統，蔡總統應趕快去指示相關單位調查，釐清事實真相。

媒體人周玉蔻預告國慶日復出，是否會對她提告？蔣萬安說，周玉蔻或民進黨側翼、粉專、外圍，不只是越過道德底線而且沒有下限，在這場選戰民進黨要清楚表態，是否要持續跟這樣惡質選舉文化綁在一起 ，成為選戰的主軸。

蔣萬安表示，市民都看得很清楚，對於這樣惡質低劣選舉的操作模式，感到厭惡甚至唾棄的，他會堅持自己的立場跟態度，永遠站在公理這一方跟民眾站在一起，對抗邪惡，「我相信邪不勝正」。

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