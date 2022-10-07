雙十連假前查察非法外勞 北市專勤隊一口氣逮34人

移民署台北市專勤隊查緝非法外勞。（記者劉慶侯翻攝）

2022/10/07 12:31

〔記者劉慶侯／台北報導〕移民署台北市專勤隊再次啟動查察非法外勞行動，6日清晨起兵分多路至北市各轄區工地及移工宿舍等處，查獲24名非法外勞、9名非法雇主、1名非法仲介到案，均依法送辦。

移民署台北市專勤隊是發現北市各興建大樓工地，經常有包商違法雇用非法外勞情況嚴重，於是列為重點查察對象，於是聯合移署機動隊、北市政府勞動力重建運用處，以及警察等治安機關隨時進行查捕。

專勤隊員在查緝北市大同區一處工地時，其中有兩名越南籍失聯移工「阿德」及「阿成」，見查緝人員盤查，立即作勢逃跑，但仍遭專案人員前後包夾無法逃脫。

在經專勤隊員確認身分為失聯移工，準備帶返隊深入調查時，不料「阿德」及「阿成」突然頑強抵抗試圖掙脫控制，但仍被查緝人員機警壓倒制伏，受壓制的「阿成」直呼「我不敢再跑了」。

此外，移民署在行動中發現不肖包商為降低成本，混用失聯移工進入工地工作，甚至穿著全套合法包商制服及背心，偽裝身分企圖混淆查緝人員，但經資深移民官都當場戳破他們的謊言，遭專勤隊員一網打盡，依法帶回收容遣送出國。

北市專勤隊表示，查處非法外來人口為移民署工作重點，雇主勿心存僥倖僱用非法移工，依據就業服務法規定，雇主聘僱外國人前應先向勞動部申請許可，非法容留或聘僱外籍人士工作，最高可處新臺幣75萬元罰鍰，5年內再違反最高可處3年有期徒刑或併科新臺幣120萬元罰金。

移民署台北市專勤隊查緝非法外勞。（記者劉慶侯翻攝）

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