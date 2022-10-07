CNN開設台北分社 溫玉霞：美情報人員應多會從北京、香港轉台

針對CNN宣布在台北開設分社，國民黨立委溫玉霞今（7）日於立法院會國是論壇表示，CNN進駐以後，代表美國官方動作一定會更加頻繁。（溫玉霞辦公室提供）

2022/10/07 11:37

〔記者王千豪／台北報導〕針對美國有線電視新聞網國際台（CNN International）宣布在台北開設分社，國民黨立委溫玉霞今（7）日於立法院會國是論壇表示，CNN進駐以後，代表美國官方動作一定會更加頻繁。此外，美國原本駐紮在香港和北京的情報人員，應該有許多也會從北京和香港轉到台北。

溫玉霞表示，CNN是政治敏銳度非常高的媒體，只要世界上發生戰爭或是衝突，CNN總是可以提前到達該地點，掌握第一時間發布新聞。由於這一次選擇在台北設點，原因又是「全球地緣政治格局瞬息萬變」，因此許多媒體人認為是在預告台灣將要發生「地緣政治重大事件」，就算不是戰爭，也會是規模很大的衝突。

溫玉霞指出，國安團隊負責政治作戰及情報作戰的單位對此不能沒有警覺。CNN可以影響全球輿論，但是他們在搶獨家新聞，或者是新聞詮釋的角度上，也會跟其他媒體不同。正因為CNN對於美國政府有很大的影響力，與CNN打交道，要更加小心，掌握分寸，最好先做好沙盤推演，畢竟這是兩面刃，不全然都是好事，世界上其他國家也都是經過漫長摸索以後，才逐漸找到最佳的交流方式。

溫玉霞分析，將來CNN直接進駐以後，預期將會以比較強勢的風格進行作業，對國安團隊來說，可能會突破很多現有的新聞作業慣例。因此，她希望政府能夠承諾，將來不會對本土新聞同業有差別待遇，能提供給CNN的，也都能提供給本地媒體。

溫玉霞認為，CNN進駐以後，代表美國官方動作一定會更加頻繁。此外，美國原本駐紮在香港和北京的情報人員，應該有許多也會從北京和香港轉到台北，在台灣的情報活動的密度必定會迅速升高，對於我國「情報作業」及「反情報作業」將會構成嚴格挑戰。她呼籲，「情報改革」已經倡議多年，應該利用這次機會，大刀闊斧改革。

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