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    首頁　>　臺北市

    駁斥「放棄台北」 陳時中萬華拜票：接近市民、爭取認同

    民進黨台北市長參選人陳時中今（7）天到萬華直興市場掃街拜票。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中今（7）天到萬華直興市場掃街拜票。（記者何玉華攝）

    2022/10/07 11:19

    〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今（7）天到萬華直興市場掃街拜票，受到不少攤商歡迎搶拍照、簽名，還有民眾要求簽在褲子上，陳時中來者不拒，相當親民；陳時中說，到市場就是希望多多接近市民，讓大家接近、了解，爭取認同；對於柯文哲說，民進黨放棄台北戰場、放生陳時中，全力攻民眾黨新竹市長參選人高虹安，陳時中說「高虹安大概有很多的問題被討論吧！」反駁放棄台北一說。

    衛生福利部次長石崇良在疫情期間一句「萬華是防疫破口」，讓環南市場受影響，也引起爭議，雖然時任衛福部長的陳時中事後就道歉，卻持續餘波盪漾，直到他參選台北市長仍不斷被提出，並指萬華對陳時中的仇恨值高；陳時中參選後到萬華區的頻率相較也比其他區多，外界解讀是希望化解仇恨值，陳時中今天再被問到此事時強調，是要跟市民多接近，爭取認同。

    而環南市場自治會長林勝東日前被問是否願意接受陳時中道歉時，以「我把你揍一頓，再跟你道歉，你會接受嗎？」形容，雖然陳時中6日表示，沒有要把誰揍一頓，但「有痛可以跟我講」，再多溝通解決問題；台北市長柯文哲隨後受訪卻說陳時中就是把人家毒打一頓，問說會痛的舉手？被打的就想說：「我一舉手再打是不是？」批陳時中傲慢。

    對於柯文哲的批評，陳時中強調，他現在已經不在指揮中心，也完全沒有攻擊的意思，希望這個話題到此為止；至於柯文哲說民進黨放棄台北市長，他表示沒有這回事，而是「高虹安大概有很多的問題被討論吧！」

    民進黨台北市長參選人陳時中今（7）天到萬華直興市場掃街拜票。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中今（7）天到萬華直興市場掃街拜票。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中今（7）天到萬華直興市場掃街拜票。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中今（7）天到萬華直興市場掃街拜票。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中今（7）天到萬華直興市場掃街拜票，熱情的民眾要求簽名在褲子上。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中今（7）天到萬華直興市場掃街拜票，熱情的民眾要求簽名在褲子上。（記者何玉華攝）

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