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    首頁　>　臺北市

    蘇揆批馬對台灣沒感情 蕭旭岑回擊：欺騙神明的人，對台灣沒感情

    行政院長蘇貞昌（見圖）批評前總統馬英九「不要自己對台灣沒感情，還要去批評別人」，馬英九基金會執行長蕭旭岑回擊。（記者廖振輝攝）

    行政院長蘇貞昌（見圖）批評前總統馬英九「不要自己對台灣沒感情，還要去批評別人」，馬英九基金會執行長蕭旭岑回擊。（記者廖振輝攝）

    2022/10/07 10:56

    〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九呼籲今年國慶大典資料不要再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）為名稱，遭行政院長蘇貞昌回擊「不要自己對台灣沒感情，還要去批評別人」，馬英九基金會執行長蕭旭岑今日回應表示，蘇揆向來是「騙完神明騙人民」，一個連對神明都敢欺騙的人，一個開放萊豬毒害台灣人，疫苗採購不足、「3+11」的決策錯誤，不顧台灣人死活的行政院長，「不要自己對台灣沒感情，還要去批評別人」。

    蕭旭岑指出，蘇揆先是被國民黨立委江啟臣踢爆，都不開治安會報，罔顧台灣人生命安全，再恐嚇說真話的藝人，打壓言論自由，最近更被爆料介入鏡電視頻道案，居然赤裸裸地護航自己說「不用查」，這樣的人，還有臉說愛台灣嗎？

    蕭旭岑說，中華民國是我們的國家，台灣是我們的家園，這是所有台灣人的共同認知，把台灣當成國家，原本就是錯誤的認知與邏輯，更何況還會引發兵凶戰危，顯然蘇揆沒那麼在乎台灣老百姓的安全。

    蕭旭岑並直指，蘇揆每個月爽領納稅人的高薪，心中沒有中華民國，更沒有台灣人的死活，一旦被質疑，就用行政權護航自己，打壓其他人言論自由，或扣人紅帽子，這樣欺騙神明的政客，還有人相信他的話嗎？

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