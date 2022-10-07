台北市長首場電視辯論11/5登場 蔣萬安：全力以赴

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天陪同黨籍北市議員參選人在路口拜票。（蔣萬安競選辦公室提供）

2022/10/07 10:47

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長選戰首場電視辯論將由三立電視台、TVBS共同主辦，規劃在11月5日登場，綠白藍3位市長參選人陳時中、黃珊珊、蔣萬安（按姓氏筆劃順序）皆已同意出席。對此蔣萬安今上午受訪表示，當時受到媒體邀請第一時間就答應，他一定會全力以赴，市民最關心就是透過辯論能夠知道參選人政見、為台北市擘畫的願景跟個人特質。

蔣萬安上午陪同黨籍北市議員參選人詹為元、柳采葳、楊植斗，一起站在復興南路口向上班族拜票，蔣萬安拿著麥克風高喊支持也不斷揮手，吸引路過民眾的注意，持續半個小時，天氣開始下雨，蔣萬安趕緊換上雨衣，並接受媒體訪問時做出上述回應。

太太石舫亘昨在《少康戰情室》節目專訪中提到，蔣萬安最近睡夢中都在講拜票，外界好奇何時祭出夫人牌？蔣萬安說，過去2次立委選舉他太太都在不同時間點協助他跑行程，不管市場掃街、車隊拜票都有給予協助，這次因為她懷三寶要特別注意身體狀況，會選擇適合的場合她也可以出席。

蔣萬安強調，最重要是希望在這場選舉，他能透過一步一腳印，了解民眾需求，持續端出政策牛肉爭取民眾認同，這是一場艱困選舉，他都不敢大意也絕不會鬆懈。

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