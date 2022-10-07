台北市長首場電視辯論11/5登場 蔣萬安：全力以赴
2022/10/07 10:47
〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長選戰首場電視辯論將由三立電視台、TVBS共同主辦，規劃在11月5日登場，綠白藍3位市長參選人陳時中、黃珊珊、蔣萬安（按姓氏筆劃順序）皆已同意出席。對此蔣萬安今上午受訪表示，當時受到媒體邀請第一時間就答應，他一定會全力以赴，市民最關心就是透過辯論能夠知道參選人政見、為台北市擘畫的願景跟個人特質。
蔣萬安上午陪同黨籍北市議員參選人詹為元、柳采葳、楊植斗，一起站在復興南路口向上班族拜票，蔣萬安拿著麥克風高喊支持也不斷揮手，吸引路過民眾的注意，持續半個小時，天氣開始下雨，蔣萬安趕緊換上雨衣，並接受媒體訪問時做出上述回應。
太太石舫亘昨在《少康戰情室》節目專訪中提到，蔣萬安最近睡夢中都在講拜票，外界好奇何時祭出夫人牌？蔣萬安說，過去2次立委選舉他太太都在不同時間點協助他跑行程，不管市場掃街、車隊拜票都有給予協助，這次因為她懷三寶要特別注意身體狀況，會選擇適合的場合她也可以出席。
蔣萬安強調，最重要是希望在這場選舉，他能透過一步一腳印，了解民眾需求，持續端出政策牛肉爭取民眾認同，這是一場艱困選舉，他都不敢大意也絕不會鬆懈。