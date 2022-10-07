青年日報70週年社慶 蔡總統肯定宣揚國防政策重任

國防部軍媒表年日報創辦即將屆滿70週年，蔡英文總統特別錄製影片表達誠摯祝福，肯定青報肩負宣揚國防政策之重任，讓國人更加了解國軍守土衛國精神。（圖：青年日報提供）

2022/10/07 10:11

〔記者羅添斌／台北報導〕中國對台大打認知作戰，意圖分化台灣內部丶混淆國人敵情意識，國防部軍媒青年日報及軍聞社必須在第一時間運用各項傳播管道加以反制及說明，成為對抗中國認知戰的前線部隊，青年日報成立即將70週年，蔡英文總統特別錄製影片表達誠摯祝福，肯定青報肩負宣揚國防政策之重任，讓國人更加了解國軍守土衛國精神；並期許全體同仁秉持專業，一起為守護家園貢獻心力。

民國41年10月10日，國防部為強化官兵精神思想、鼓舞軍心並提振士氣，創辦青年戰士報，初期僅對軍中發行。後為擴大文宣成效，於民國73年10月10日，更名為青年日報。值得一提的是，前總統陳水扁丶馬英九曾參與青年日報的50丶60週年慶，蔡英文總統在109年4月6日視導青年日報社及軍事新聞通訊社，成為首位視導兩家軍媒的國家元首。

此外，「九二一大地震」期間，為發揮安撫國人心靈，即時傳遞政府推動重建政策，青報於震災期間，與行政院新聞局共同發行《重建快報》，不僅協助政府整合災區重建的正確資訊，並向民眾宣導政府災後重建的政策與措施，是當年唯一在災區發行的報紙，對安定國人心靈發揮極大功效。

青年日報今天舉辦70週年社慶大會，因應當前媒體環境朝數位化、多元化發展，國防部長邱國正期許青報全體成員，秉持專業、知識、力量等《青報》核心價值，不斷精進自身本職學能，堅定秉持春秋筆，闡述善惡與真偽，引領世代的國軍與群眾，共同建立保家衛國的使命。

國防部表示，在報人前輩與全體同仁的努力下，除了延續記錄國家重大發展、國軍建軍備戰成效外，近年也與時俱進，著重數位平臺經營，並創立《青文創》品牌，研製軍事文創品，也定期製播「秒懂軍事」等系列影音節目，以文化、創意角度與民眾溝通互動，落實軍事普及理念。尤其，目前中共擅以認知作戰手段，擾亂我民心士氣，青年日報透過報導國防資訊、訪問專家學者，建立國人正確認知，澄清與破除錯假訊息，穩定強化軍民心防，深獲各界肯定。

蔡英文總統在109年4月6日視導青年日報社及軍事新聞通訊社，成為首位視導兩家軍媒的國家元首。總統也與青報及軍聞社人員合影，留下難得一見的軍聞工作照。（圖：取自總統府網站）

民國41年10月10日發行《青年戰士報》創刊號，凝聚軍中抗敵意志與向心。（圖：青年日報提供）

位在北市信義路的文化大樓，是我國軍媒的重鎮。（圖：青年日報提供）

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