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    被爆性騷女秘書 原能會主委謝曉星出面喊冤「愛護他們都來不及」

    原能會主委謝曉星被週刊爆料挑秘書像選妃，且對女秘書還疑有言語騷擾、不當碰觸。對此，謝曉星今日公開受訪表示，這是不實指控。（記者廖振輝攝）

    原能會主委謝曉星被週刊爆料挑秘書像選妃，且對女秘書還疑有言語騷擾、不當碰觸。對此，謝曉星今日公開受訪表示，這是不實指控。（記者廖振輝攝）

    2022/10/07 09:52

    〔記者王千豪／台北報導〕原能會主委謝曉星被週刊爆料挑秘書像選妃，且對女秘書還疑有言語騷擾、不當碰觸。對此，謝曉星今日公開受訪表示，這是不實指控，針對這兩天造謠給各界帶來的困擾，表示歉意，並嚴正駁斥，選秘書絕對不會看長相。

    立法院會今日安排行政院長蘇貞昌、主計長朱澤民、國發會主委龔明鑫及相關部會首長列席報告「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過，並備質詢。謝曉星進入議場前接受現場媒體聯訪。

    針對週刊爆料，謝曉星駁斥，這是不實指控，當初考量的是，因為那天立法院有預算的總質詢，怕失焦，再加上事發前一天晚週刊電訪後，幾乎沒有辦法入眠，他的精神就不怎麼好，後來才採取書面聲明的方式澄清。他說，非常希望組成相關的調查小組，把真相調查清楚，因目前他講什麼，外界對他的說法都會有疑慮，而現在也已經進入調查的階段。

    針對言語霸凌的部分，謝曉星駁斥，他並沒有用不好的名詞，他只是針對秘書的工作。事實上，對於秘書的工作也很少指責他們，如果有相關情況，那是領導對於他們的要求。他強調，愛護他們都來不及了。

    未來是否跟女秘書保持距離？謝曉星說，他心中非常坦蕩，因為他在處理事情的時候，沒有越界。

    外傳人事處給名單挑選秘書，謝曉星解釋，機要秘書是要跟他離開的，找人不容易，於是他就從機關裡面找，但他不可能知道所有人的狀況，才從名單裡面找符合對於機要秘書的要求，選秘書絕對不會看長相。

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