國慶連假明登場高公局公布6地雷路段 今下午4點後首波南向車潮湧現

國慶連假明登場將有6地雷路段，高公局表示，今日下午4點後有首波南向車潮湧現，國道5號將分3波湧現。（資料照）

2022/10/07 09:40

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕明日起就是雙十國慶3天連續假期，交通部高速公路局交管組科長蔡明哲表示，明天會是假期間國道車流量最大的一天，全線交通量預估將是平日的1.3倍之多，南向交通量更將達平日1.4倍，將有6處重點壅塞路段，行車時間約需平日的3倍至5倍；另外，今日就會有首波南向返鄉、出遊車潮湧入國道，國道5號預計上午10點車流會出現，西部國道則預計下午4點開始湧現車潮。

雖然國門即將解封，部分民眾可能會趁著國慶連假就先出國旅遊，等到10月13日解封後返台，蔡明哲表示，現在是即將開放的初期，且解封是在連假過後，預期在國慶連假國道仍會有大量車潮，國門開放對交通量影響不大。

蔡明哲表示，今日國道就會湧現首波南向車潮，國5將會有3波大量車潮湧入，第1波是上午10點過後到中午，第2波是下午先請假準備往東部旅遊車流，第3波是下班吃完飯休息後，晚上8點出發往東部的車流，且預計會塞到深夜12點，等到國5開始實施石碇、坪林南向交流道封閉後才會紓解。

西部國道方面，蔡明哲說，預計下午4點就會有首波南向返鄉、旅遊車潮湧現，後續結合下班車潮，造成大台北、桃園、新竹、彰化等路段出現較嚴重的壅塞情況；但預計到晚上8點、9點左右車流就會紓解。

明日是國慶連假國道交通量最大的一天，蔡明哲表示，國5從清晨5點就會有較大量車流湧入前往花蓮、台東，後續還會有往宜蘭旅遊車流湧現，預計會一直塞到下午。西部國道則預計上午7點會湧現車潮，多處路段都會出現壅塞情況。

高公局預判明日重點壅塞路段包含國1南向7時至下午15時楊梅－新竹、8時至14時彰化系統－埔鹽系統、北向10時至12時圓山－大華系統；國3南向7時至14時土城－關西、9時至12時快官－霧峰；國5南向5時至16時南港系統－頭城。

另外，今年國慶煙火將在故宮南院登場，蔡明哲表示，因為今年10月10日是在假期最後一天的晚上，原則上要北返的民眾都已經回到北部，預期會看煙火的大部分都是當地民眾，對國道影響比較小，不過高公局仍會密切監控路況，隨時都能啟動匝道儀控等措施。

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