傳美將售台NASAMS防空飛彈系統 前總長李喜明新書揭露端倪

美國軍援烏克蘭NASAMS「國家先進防空系統」，軍方內部傳出美國可能在年底宣佈NASAMS售台NASAMS的好消息。（圖：取自挪威國防部官網）

2022/10/07 09:22

〔記者羅添斌／台北報導〕政府高層人士今天透露，美方可能在今年年底前宣佈對台多項軍售項目，而美國近期援助烏克蘭的NASAMS「國家先進防空系統」，極可能列為軍售台灣的項目之一，以補強我國空軍對機場丶軍事基地與據點的防空戰力。

至於外傳空軍曾組成專案小組，在今年8月底赴美聽取這項武器系統的簡報，以及實地訪廠參觀，返國後已著手建案程序，規劃採購4套以上的NASAMS防空系統等訊息，這位人士並未做進一步評論，僅表示在美方具體宣佈之前，相關細節都有調整空間。

美國政府是在今年7月間宣佈援助多套「國家先進防空系統」（NASAMS）給烏克蘭，這套防空系統是由挪威康斯堡防衛與航太公司（Kongsberg Defence and Aerospace）和美國雷神公司合作推出，結合MPQ-64「哨兵」雷達丶多型中短程防空飛彈以及Link 16軍事數據資料鏈路，是功能強大的中短程地面防空系統。

在可搭配的防空飛彈彈種部分，依據美方援助烏克蘭以及多個國家使用現況來看，包括有AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）丶增型AMRAAM（ER），以及短程的AIM-9X Block II型「響尾蛇」（Sidewinder）飛彈、德製IRIS-T短程防空飛彈等等，防空射程可達40至50公里。

對於美方可能售台NASAMS「國家先進防空系統」，前參謀總長李喜明在其新書「台灣的勝算」中，曾提及美國智庫蘭德公司在2016年4月發表研究報告，報告中分析台灣的空防兵力結構及建議解決問題的方式，這份報告就曾建議美國政府出售台灣NASAMS「國家先進防空系統」。

蘭德公司報告提及，NASAMS「國家先進防空系統」可與空軍戰機共用美製的空對空飛彈武器，此種防空系統不僅可以強化現行空防戰力，也可防止在機場癱瘓丶戰機失能情況下，彈性轉換無法運作的戰機飛彈，最佳化台灣在空防的投資與作戰能力，還可透過Link 16軍事數據資料鏈路，火力分派與其他射擊單位協調作戰，增進總體攔截效能。

NASAMS「國家先進防空系統」可採用AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）丶增型AMRAAM（ER），以及短程的AIM-9X Block II型「響尾蛇」（Sidewinder）飛彈、德製IRIS-T短程防空飛彈等等，增加防空武力使用上的彈性，還可與空軍戰機共用美製的空對空飛彈武器。圖為我國空軍官兵掛載AIM-120C-7飛彈。（資料照）

空軍五聯隊官兵準備掛載AIM-9X飛彈，這型飛彈也可使用在NASAMS「國家先進防空系統」上。（資料照）

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