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    首頁　>　臺北市

    馬呼籲別稱「台灣國慶日」 蘇揆：不要自己對台灣沒感情 還批評別人

    行政院長蘇貞昌就「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」備詢，會前受訪。（記者廖振輝攝）

    行政院長蘇貞昌就「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」備詢，會前受訪。（記者廖振輝攝）

    2022/10/07 09:26

    〔記者吳書緯／台北報導〕前總統馬英九日前提出呼籲，總統府發給中外貴賓的資料中，不要再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）為名稱。行政院長蘇貞昌今回擊，「不要自己對台灣沒感情，還要去批評別人」，台灣要跟中國在世界上區隔，講台灣大家聽得懂，自己講中國反而跟中華人民共和國混淆。

    立法院院會今邀請行政院長蘇貞昌、主計長朱澤民、財政部長蘇建榮、國發會主委龔明鑫及相關部會首長列席報告「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過進行質詢，蘇貞昌在進入議場前接受媒體聯訪。

    針對馬英九呼籲不應該稱呼台灣國慶日的說法，蘇貞昌表示，一輩子吃台灣米、喝台灣水，做高官領厚祿，卻對台灣這麼沒感情，也真是讓人「刮目相看」，讓人覺得很荒唐，「國外訪團來都在在稱呼我們台灣」，要跟中國在世界上區隔，講台灣大家聽得懂，自己講中國（Republic of China），人家要反而跟中華人民共和國混淆。

    蘇貞昌說，所以講台灣國慶日、中華民國國慶日都是沒有錯，世界更清楚，「不要自己對台灣沒感情，還要去批評別人」。

    行政院長蘇貞昌今天進入議場前，接受立院駐衛警體溫量測。（記者吳書緯攝）

    行政院長蘇貞昌今天進入議場前，接受立院駐衛警體溫量測。（記者吳書緯攝）

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