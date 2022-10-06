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    首頁　>　臺北市

    周玉蔻預告國慶日復出 蔣萬安轟民進黨：暗黑式人格毀滅戰

    國民黨台北市長參選人蔣萬安（右二）偕同太太石舫亘（右三），接受《少康戰情室》節目主持人趙少康專訪。（蔣萬安競選辦公室提供）

    國民黨台北市長參選人蔣萬安（右二）偕同太太石舫亘（右三），接受《少康戰情室》節目主持人趙少康專訪。（蔣萬安競選辦公室提供）

    2022/10/06 22:33

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕媒體人周玉蔻猛打國民黨台北市長參選人蔣萬安身世，指控他父親蔣孝嚴昔日緋聞，引發爭議後神隱。最近傳出周玉蔻將在10月10日國慶日復出，蔣萬安在今晚（6日）的播出《少康戰情室》節目時砲轟，民進黨變本加厲，府院黨透過網軍、媒體，暗黑式一條龍進行人格毀滅戰，但他不畏懼，也不怕被圍攻。

    蔣萬安偕同太太石舫亘接受《少康戰情室》節目主持人趙少康專訪。趙少康問起，周玉蔻預告在國慶日復出，是否擔心繼續被追打父親緋聞跟DNA？蔣萬安批評，周玉蔻在節目上針對他的家人或攻擊無辜的女性，一般民眾都無法接受，這已經跨過道德底線，但家人並沒有對這件事情有討論。

    蔣萬安說，選舉本來就是會遭受各式各樣攻擊、抹黑，但從來沒想到這次選舉這麼惡質到這種地步，他兩次選舉經歷過吐口水、對手發黑函等，都是僅只於選舉攻防，這次卻是鋪天蓋地，在這麼大型選舉掌握媒體、利用公器散播不實言論，抹黑抹紅製造假民調，民眾都很清楚。

    蔣萬安還說，民進黨每次選舉的伎倆就是如此，這次更變本加厲，府院黨透過網軍、掌控媒體，暗黑一條龍式進行人格毀滅戰，但是他並不畏懼、不怕被圍攻，也不要攻擊他的家人或傷及無辜的女性。他強調，這場選戰他的身世DNA被攻擊說他不姓蔣、說他姓章或姓郭，但「愛台灣就是我的DNA」。

    趙少康問，是否會告周玉寇？蔣萬安說，不只周玉蔻這個事情，選戰進入最後階段接下來一定會變本加厲、鋪天蓋地的，「如果你跨越了法律的紅線，當然會要去提告」，但民眾最關心不是每天在口水戰、吵來吵去的，他會持續提出政策牛肉、持續一步一腳印深入基層。

    妻子石舫亘則說，她不擔心蔣萬安，外面遇到一些事情，回到家裡面會用一些其他方式放鬆，有煩心事情通常等到小孩都睡了，在睡前簡單聊一下、整理一下思緒就去休息，對她來講負面攻擊輿論，真的沒影響內心質素，蔣萬安作為候選人經歷2次選舉也是他的強項。

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