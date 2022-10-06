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    首頁　>　臺北市

    陳時中喊「抗共保台」 蔣萬安酸：民進黨的選舉伎倆

    國民黨台北市長參選人蔣萬安偕同太太石舫亘，接受《少康戰情室》節目主持人趙少康專訪。（蔣萬安競選辦公室提供）

    國民黨台北市長參選人蔣萬安偕同太太石舫亘，接受《少康戰情室》節目主持人趙少康專訪。（蔣萬安競選辦公室提供）

    2022/10/06 22:06

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲新解「抗中保台」是「抵抗陳時中、保衛大台北」；民進黨台北市長參選人陳時中今天受訪重新詮釋，「抗中保台」確實很容易產生誤解，應該是「抗共保台」。國民黨台北市長參選人蔣萬安在今晚播出《少康戰情室》節目專訪酸說，民進黨操作抹黑、抹黃、抹紅甚至假民調，或是最後操作抗中保台或抗共保台，其實都是選舉的伎倆。

    蔣萬安偕同太太石舫亘接受《少康戰情室》節目主持人趙少康專訪。趙少康問，選戰進入下半場、剩下50幾天，陳時中現在不敢講「抗中保台」，改成抗共，這一招到底有沒有用？蔣萬安說，台北市民經過歷次大小選舉，大家看很多也有共識，就是民進黨很會選舉，每次在選前最後一刻操作。

    蔣萬安提到，不管當時在高雄選舉，吳敦義錄音帶事件或黃俊英走路工事件，大家都印象深刻，所以台北市民這次選舉一定要勇敢出來投票，堅定投下這一票，不需要思考選舉算計或棄保，也不用含淚投票，這一票投給心目中最好人選蔣萬安。

    蔣萬安話鋒一轉批評，民進黨抹黑、抹黃、抹紅或假民調，甚至最後操作抗中保台、抗共保台，這些都是選舉伎倆，但市民素質很高，這次選舉就是站在公理正義這一方面對邪惡一方，民進黨防疫過程罔顧人命、不顧民意阻擋民間採購疫苗，造成多少無辜染疫死亡的民眾。

    蔣萬安還說，陳時中競選總部成立時總統蔡英文也去站台，還稱讚陳時中有解決問題能力、抗壓能力，但台北市民看得很清楚，陳時中的確對高端百般呵護、在封存疫苗採購合約展現魄力，總統其實永遠只在乎民進黨輸贏，「但你可曾想過台北市民的感受？」

    趙少康提到最新民調顯示蔣萬安支持度提升的趨勢，有人也不斷說棄陳保黃、棄黃保陳。蔣萬安說，這是綠白之間要煩惱的事情，他也沒辦法控制私底下有什麼暗中交易或盤算，但這些都不重要，也不他要思考的事，他就是堅持8個字「深入基層、掌握民意」，勤走就是他一直以來的步調。

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