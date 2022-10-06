國慶光雕點燈！蔡總統邀國人：一起到總統府看展演

2022國慶總統府建築光雕展演點燈，展演到10日。（記者廖振輝攝）

2022/10/06 21:15

〔記者蘇永耀／台北報導〕中華民國111年國慶總統府建築光雕展演「寶島有光・土地之愛」今晚登場，蔡英文總統偕同賴清德副總統共同出席點燈儀式。本次光雕展演，重溫不同世代的經典作品，也共同見證台灣文化蓬勃多元的發展，總統邀請國人朋友一起到總統府前觀看展演，共同體驗光雕帶來的溫暖及感動。

蔡英文致詞表示，這幾年來每次到了國慶期間，總統府的光雕展演已經成為大家最期待的節目之一。不論是歷史的演進，或是體育選手在國際上奪牌的光榮時刻，以及臺灣這幾年來在科技、國防上的重要發展，都曾經在光雕展演中呈現，帶給大家滿滿的溫暖及感動。

總統指出，今年的主題是「寶島有光・土地之愛」，呈現出不同時期的台灣文藝作品。「經典是不會褪色的」，透過展演，我們重溫不同世代的經典作品，也共同見證臺灣文化蓬勃多元的發展。

蔡英文說，接下來的這幾天，大家可以帶爸爸媽媽、阿公阿嬤一起來欣賞，相信不同世代的人都會聽到自己熟悉的流行歌曲。

總統提到，台灣電影在國際上具有獨特風格和特色。這次展演，呈現出許多早期的台灣電影，有超過半世紀以來的精采畫面，非常難得一見。她要感謝每一位前輩藝術家，讓台灣人能夠擁有自己的文化資產。今天，有許多藝術家的家人都來到現場，她也要特別向大家致意。

蔡總統希望，未來每個世代的創作者都能持續創作，為每一個時代的台灣留下更多深刻且創新的詮釋。她也邀請國人一起前來欣賞今年的光雕展演。

立法院長游錫堃說，國慶光雕展演已連續辦理6年，每年主題都不一樣；今年國慶主題是「守土衛國，你我同行」，俄羅斯入侵烏克蘭後，現在國際局勢滿緊張，短期內看不到和平，加上台海兩岸，惡鄰一直霸凌台灣，全球經濟受很大衝擊。

游錫堃表示，此時台灣應該更加謹慎，保衛國家變成重要課題，蔡總統上任後，台灣國際地位提升，獲得全球民主國家肯定，美國對台灣安全承諾也越來越強，但人民防衛意志是最好的國防力量，希望透過國慶凝聚人民最強共識。

隨後，總統與副總統、立法院長暨國慶籌備委員會主任委員游錫堃等共同點燈，與現場民眾欣賞光雕展演。

今年國慶光雕展演今晚（6日）起到10日於總統府前舉行，展演時間為每晚19:00、19:30、20:00、20:30、21:00與21:30，每場次約為12分鐘，總統府前凱達格蘭大道周邊道路因光雕展演及國慶，部分交通管制。

2022國慶總統府建築光雕展演點燈，總統蔡英文（中）、副總統賴清德（右二）、慶籌會主委游錫堃（左二）及文總代表啟動光雕展演。（記者廖振輝攝）

國慶總統府建築光雕展演點燈，吸引大批民眾到場觀賞。（記者廖振輝攝）

國慶總統府建築光雕展演點燈，吸引大批民眾到場觀賞。（記者廖振輝攝）

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