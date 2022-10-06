藍委追問小三通過年重啟？ 邱太三：也是個很好的時間點

陸委會主委邱太三答詢說，小三通找節日開放是最妥當的時間點。（記者叢昌瑾攝）

2022/10/06 19:53

〔記者吳書緯／台北報導〕台灣13日起國門全面解封，但中港澳人士仍有限制，小三通也尚未有開放時間表。國民黨立委李貴敏質詢小三通開放時程，陸委會主委邱太三說，原本今年清明節有規劃，但後來疫情又起，找節日開放是最妥當的時間點；李貴敏追問，會是過年嗎？邱太三說，「這也是一個很好的時間點」。

立法院內政委員會今天邀請陸委會主委邱太三、海基會副董事長兼秘書長詹志宏列席報告業務概況，並備質詢。邱太三指出，政府已於9月29日放寬中港澳人士來台探親與人道探視，航空、航運公司駐點機構人員得申請來台，以及經許可來台投資之中國企業，可專案申請來台經營管理，未來陸委會將根據國內外疫情、兩岸互動情勢發展，滾動檢討、逐步調整中港澳人士入境管制措施。

李貴敏質詢，陸委會對於開放是否只考量兩岸緊張情勢，還是連經濟因素一併考量，而中客開放何時有較明朗情況？

邱太三說，最重要的關鍵是航空公司，因為這涉及到對岸的防疫政策，對岸一定是關鍵，像是上海「對岸容許一週只有一個航次」。

李貴敏又問，所以小三通會開放，大概開放的時程？邱太三肯定表示，「對」，假設按照年初的規劃，找節日開放是最妥當的時間點，但是疫情不斷的在變化，原本今年的清明節就想要開放，結果疫情起來，之後規劃好後會在呈報上去。

李貴敏不死心，繼續追問，「比如說過年來」？邱太三說，這個也是一個很好的時間點。李貴敏又問，是新曆年嗎？邱太三未正面回應，僅說為什麼要說的這麼保守，雖然台灣疫情解封，每週入境人數上限總量還是控制在15萬人，而這由交通部民航局去規劃，哪個地區可以入境多少人，這都是有連動的。

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