柯文哲嗆陳時中「去死吧」 防疫專家看不下去分析台灣成績

前疾管局副局長施文儀認為防疫成績應該用專業角度分析，而非淪為謾罵。（資料照）

2022/10/06 18:20

〔記者林惠琴／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中近期為整體防疫成績打85分、疫苗採購打90分，遭到台北市長柯文哲怒嗆「去死吧」，柯文哲的說法連防疫專家都看不下去。前疾管局副局長施文儀表示，台灣防疫成績是全體政府與人民的成績，不是陳時中個人的成績，若認為陳時中任職指揮官時，有決策錯誤，就應該明確指出來，不能為了選舉扭曲，全部算在他的頭上。

施文儀指出，在疫苗方面，可從購買、接種、研發製造等3個角度審視，首先，購買層面，台灣比較小，又有大國經濟與地緣政治的影響，造成採購疫苗稍微慢一點，但透過政府與民間合作取得，最後都有買到，以現在疫苗接種涵蓋率來說，第一劑93.7%、第二劑87.8%，是全世界少有的成果，顯示一開始的「慢一點」不是多大的問題。

其次，接種層面，施文儀指出，一開始因為疫苗數量少，要從高風險族群打起，計畫沒有錯，錯的是破壞計畫的人，包含一些不符資格的人偷雞摸狗地打，有些地方政府為了討好某些人，或有些醫療機構礙於人情壓力開放插隊等亂象，其他大致上沒有什麼大錯。

再來，研發製造層面，施文儀提到，疫情之初，美國政府召集十幾家生技藥廠，每家都給美金10億元，做到2020年11、12月，也僅3家取得緊急使用授權，其他家都是拿錢但沒做出來。台灣也是祭出補助計畫，這個方向沒錯，最後僅高端疫苗成功。

施文儀指出，這次研發COVID-19疫苗，國外很多都是大廠與大廠合作，再由政府大量補助而成。台灣研發成果有限，要看過去十幾年來生技產業的基底，不是陳時中的問題，而是藍綠都有責任。

至於世衛原本預計上半年公布團結試驗疫苗第三期臨床試驗結果，包含高端疫苗，卻至今仍無消息，施文儀推測，可能後來持續流行多種變異株，早期以原始株製成的疫苗，中和抗體做不出來、不太能看。不過，退一萬步來看，高端入選世衛唯二團結試驗疫苗做到第三期臨床試驗，老實說，也已經羨煞不少國家。

在防疫成績方面，施文儀認為，台灣防疫成績是講台灣，不是陳時中個人，現在為了選舉，有好的功勞不能算是陳時中的，死了一個人卻都算是陳時中的，根本是邏輯錯誤，若認為陳時中任職指揮官時有問題，應該用專業角度分析指揮官與整個防疫體系的功過，例如有多少百分比是指揮官決策錯誤造成，不能莫名扭曲。

施文儀也提到，詛咒式的謾罵往往發生在尖酸刻薄的潑婦或尖嘴猴腮的政客上，當一個醫生經常叫人家「去死吧」，他的潛在意識到底是什麼？實在非常可怕，對台灣來說，也不是一個好現象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法