涉博奕洗錢 「威震集團」董座吳明達羈押禁見

涉博奕洗錢的「威震集團」董座吳明達羈押禁見。（資料照）

2022/10/06 17:22

〔記者張文川／台北報導〕台北市「威震集團」董事長吳明達，涉及雙北市多起槍擊案，並買兇意圖狙殺萬華角頭大哥，今年6月落網，上月被檢方依預備殺人等罪嫌起訴；檢警另查出吳涉網路博弈、洗錢和地下匯兌，昨再次拘提他到案，複訊後聲押禁見，台北地院今開庭後認定吳有逃亡、串滅證之虞，裁定准押禁見。

北院裁定認為，吳明達涉犯主持操縱指揮犯罪組織、營利聚眾賭博、洗錢等犯罪嫌疑重大，有事實足以認定他有逃亡、湮滅、偽變造證據、勾串共犯或證人之虞，有羈押的必要，故裁定羈押並禁止接見、通信。

吳明達曾於1999年持槍狙殺北聯幫前幫主唐重生，服刑近18年，2017年假釋出獄後轉型成立「威震集團」公司，表面從事公益，暗中仍搞黑道勾當。

檢警調查，今年初吳明達與新北市李姓建商有債務糾紛，萬華區角頭芳明館黃姓大哥協調期間，但吳不給面子，涉槍擊李姓建商住處，還兩度買兇暗殺黃未果，又找槍手到黃的開發公司開槍示威，險些引爆黑道角頭火併。

檢警專案小組今年6月展開清剿，逮捕吳與10名手下，吳獲100萬元交保，北檢上月27日起訴吳。

北檢根據蒐報，得知吳明達另涉及網路博弈、洗錢和地下匯兌，危害金融秩序，責令台北市刑大調查蒐證，清查吳的資金往來，昨持搜索票至天龍三溫暖拘提吳明達等人到案，北檢複訊後，認為有勾串之虞，向北院聲押禁見獲准。

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