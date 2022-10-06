為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    蔡英文國宴歡迎 惠恕仁：休戚與共、不離不棄的才是真朋友

    帛琉總統惠恕仁在國宴上致詞。（總統府提供）

    帛琉總統惠恕仁在國宴上致詞。（總統府提供）

    2022/10/06 16:51

    〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今（6）日午間偕同賴清德副總統，在總統府以國宴宴請帛琉總統惠恕仁等一行人。蔡總統感謝惠恕仁總統大力支持兩國的互動交流，增進彼此情誼，相信台灣與帛琉的合作交流，在惠恕仁總統的支持與歐儒侃大使的協助下，一定會更加緊密。

    總統致詞時說，再次對惠恕仁總統率團來訪表達歡迎。接下來，台灣即將於10月13日邊境解封，我們非常歡迎更多帛琉朋友來到台灣。

    總統說，去年，惠恕仁總統上任兩個月就率團訪問台灣，推廣帛琉的觀光，在帛琉也透過各項政策推動國家發展。此外，面對外來的壓力，惠恕仁總統毫不退縮，更運用創新方式，為帛琉帶來各種發展機會。她相信，惠恕仁總統的正直、勇敢及良善，正是國際領袖的模範。

    總統認為，台灣與帛琉有許多相似之處，我們都是熱情善良的海洋國家，擁有共同的南島民族文化，也共享民主自由的價值。

    惠恕仁總統致詞時表示，他很榮幸來到這裡與大家齊聚一堂。有人說，只能同安樂不能共患難的朋友，不是真朋友；休戚與共、不離不棄的才是真朋友。他要代表帛琉人民，向台灣人民表達誠摯問候之意，並感謝台灣多年來持續不斷的夥伴情誼。尤其在當今這個充滿混亂的世界，他很慶幸擁有同樣致力於民主、法治、和平與繁榮的盟友。

    惠恕仁說，他衷心感謝台灣政府對整個訪團的熱情款待。這是他第二次來到台灣進行國是訪問，他肯定蔡英文總統卓越的領導力，帶領台灣持續茁壯、活躍，並克服經濟、疫情等各種挑戰，如同國宴現場美麗的花卉般，而這也象徵著臺帛兩國間美麗的夥伴情誼。

    惠恕仁表示，他非常期待如何在疫情過後，振興兩國的經濟，並攜手合作對抗氣候變遷。帛琉也將持續致力於推動臺帛兩國的夥伴關係，相信將有助於促進區域和平。

    國慶日即將到來，惠恕仁總統再次向中華民國（臺灣）的人民表達祝賀之意，也很高興能來台灣，一起慶祝這個象徵著自由、民主以及國家整體繁榮的慶典。

    包括總統府祕書長李大維、國家安全會議祕書長顧立雄、財政部長蘇建榮、外交部長吳釗燮、交通部長王國材、我駐帛琉大使黎倩儀及帛琉駐臺大使歐儒侃（David Adams Orrukem）等人也出席國宴。

    帛琉總統惠恕仁出席國宴與蔡英文總統玩自拍。（總統府提供）

    帛琉總統惠恕仁出席國宴與蔡英文總統玩自拍。（總統府提供）

    總統蔡英文偕同副總統賴清德，在總統府以國宴宴請帛琉總統惠恕仁。（總統府提供）

    總統蔡英文偕同副總統賴清德，在總統府以國宴宴請帛琉總統惠恕仁。（總統府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蔡英文軍禮歡迎 帛琉總統惠恕仁：堅定支持台灣
    2022/10/06 11:28

    蔡英文軍禮歡迎 帛琉總統惠恕仁：堅定支持台灣
    出席國慶大典、玉山論壇 帛琉總統惠恕仁率團抵台
    2022/10/05 21:21

    出席國慶大典、玉山論壇 帛琉總統惠恕仁率團抵台

    熟女保健品一上市賣翻！被醫師狂讚
    日本帛琉東京高峰會 強調台海和平穩定重要性
    2022/09/10 00:48

    日本帛琉東京高峰會 強調台海和平穩定重要性
    穿MIT環保花襯衫演講 帛琉總統：守護海洋不應遺漏台灣！
    2022/07/04 18:32

    穿MIT環保花襯衫演講 帛琉總統：守護海洋不應遺漏台灣！

    聚焦自住需求！南區黃金十字軸線成置產首選
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播