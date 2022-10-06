蔡英文國宴歡迎 惠恕仁：休戚與共、不離不棄的才是真朋友

帛琉總統惠恕仁在國宴上致詞。（總統府提供）

2022/10/06 16:51

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今（6）日午間偕同賴清德副總統，在總統府以國宴宴請帛琉總統惠恕仁等一行人。蔡總統感謝惠恕仁總統大力支持兩國的互動交流，增進彼此情誼，相信台灣與帛琉的合作交流，在惠恕仁總統的支持與歐儒侃大使的協助下，一定會更加緊密。

總統致詞時說，再次對惠恕仁總統率團來訪表達歡迎。接下來，台灣即將於10月13日邊境解封，我們非常歡迎更多帛琉朋友來到台灣。

總統說，去年，惠恕仁總統上任兩個月就率團訪問台灣，推廣帛琉的觀光，在帛琉也透過各項政策推動國家發展。此外，面對外來的壓力，惠恕仁總統毫不退縮，更運用創新方式，為帛琉帶來各種發展機會。她相信，惠恕仁總統的正直、勇敢及良善，正是國際領袖的模範。

總統認為，台灣與帛琉有許多相似之處，我們都是熱情善良的海洋國家，擁有共同的南島民族文化，也共享民主自由的價值。

惠恕仁總統致詞時表示，他很榮幸來到這裡與大家齊聚一堂。有人說，只能同安樂不能共患難的朋友，不是真朋友；休戚與共、不離不棄的才是真朋友。他要代表帛琉人民，向台灣人民表達誠摯問候之意，並感謝台灣多年來持續不斷的夥伴情誼。尤其在當今這個充滿混亂的世界，他很慶幸擁有同樣致力於民主、法治、和平與繁榮的盟友。

惠恕仁說，他衷心感謝台灣政府對整個訪團的熱情款待。這是他第二次來到台灣進行國是訪問，他肯定蔡英文總統卓越的領導力，帶領台灣持續茁壯、活躍，並克服經濟、疫情等各種挑戰，如同國宴現場美麗的花卉般，而這也象徵著臺帛兩國間美麗的夥伴情誼。

惠恕仁表示，他非常期待如何在疫情過後，振興兩國的經濟，並攜手合作對抗氣候變遷。帛琉也將持續致力於推動臺帛兩國的夥伴關係，相信將有助於促進區域和平。

國慶日即將到來，惠恕仁總統再次向中華民國（臺灣）的人民表達祝賀之意，也很高興能來台灣，一起慶祝這個象徵著自由、民主以及國家整體繁榮的慶典。

包括總統府祕書長李大維、國家安全會議祕書長顧立雄、財政部長蘇建榮、外交部長吳釗燮、交通部長王國材、我駐帛琉大使黎倩儀及帛琉駐臺大使歐儒侃（David Adams Orrukem）等人也出席國宴。

帛琉總統惠恕仁出席國宴與蔡英文總統玩自拍。（總統府提供）

總統蔡英文偕同副總統賴清德，在總統府以國宴宴請帛琉總統惠恕仁。（總統府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法