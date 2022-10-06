三中案續審 「侵占2.8億元有逃亡之虞？」高院明傳前立委蔡正元

前立委蔡正元被控侵占公款，一審被判刑3年6月，並被限制出境等處分，高等法院明傳喚蔡出庭，決定是否將他延長限制出境、出海８個月。（資料照）

2022/10/06 17:10

〔記者楊國文／台北報導〕台北地檢署偵查前總統馬英九擔任國民黨黨主席時，涉嫌賤賣中影、中廣、中視等黨產案，意外查出前國民黨立委蔡正元利用交易中影機會侵吞2.8億元，亦將蔡依業務侵占罪起訴，一審判蔡3年半徒刑、違反商業會計法判刑6月，高等法院審理時蔡正元均否認犯罪，高院明天上午將再傳喚蔡，決定是否將他裁定延長限制出境、出海８個月。

台北地院審理認定，蔡正元擔任阿波羅公司實際負責人，明知阿波羅持有中影股票，股票出售所得應歸阿波羅所有，並於2007年7月17日與阿波羅簽訂信託契約，擔任受託人，負責處理中影交付的4.3億元，但蔡正元因個人需求，侵占其中2億8032萬7983元；且蔡正元故意遺漏會計事項，使不知情的記帳業者未將信託契約事項登載於會計科目，導致阿波羅2007年度財務報表發生不實結果。

北院審結，依業務侵占罪判蔡3年半徒刑、違反商業會計法判刑6月，蔡不服，上訴高等法院。高院收案後，認定蔡於一審被判刑、且罪嫌重大，有逃亡之虞，裁定自今年2月18日起，將蔡限制出境、出海８個月。

高院今年4月14日傳喚蔡正元出庭，蔡做無罪答辯。蔡指稱，檢方故意胡亂拼湊事實，指控他嚴重侵犯阿波羅公司的利益，毫無根據，也非事實。

蔡正元主張，中影前副董事長莊婉均掏空中影7.5億元，他擔任董事長後，發現中影還向銀行貸款30億元，若不弭平莊婉均的掏空缺口，公司恐遭抽銀根，因此他動用並調度一切資源來填補這個缺口。

蔡正元指出，他既然用一己力量代償了掏空缺口，等於取得並承受中影向莊婉均求償7.5億元的權利，因此當時中影在交易時，買賣雙方約定由阿波羅公司擔任股權交易平台，阿波羅獲得4.3億元的股款，用來填補他當時弭平莊婉均缺口的支出，並沒問題，檢方指控他侵占阿波資金，與事實不符。高院訂11月24日續傳蔡正元開庭。

高院認為，因蔡正元遭限制出境、出海處分，將於10月17日屆滿，故訂明天上午10時開庭，傳喚蔡正元、委任律師出庭，決定是否將蔡延長限制出境、出海８個月。

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