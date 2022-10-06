看《流麻溝十五號》險落淚 陳時中：台灣的民主不廉價

民進黨台北市長參選人陳時中今天（6日）出席電影《流麻溝十五號》特映會，會後他說，台灣的民主從來不廉價，是踏過多少的血淚才得到的，大家沒有做建設者，也不要做破壞者。（圖由陳時中競選總部提供）

2022/10/06 16:47

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今天（6日）出席電影《流麻溝十五號》特映會，會後有感而發說，台灣的民主從來不廉價，是踏過多少的血淚才得到的，對於正在進行的民主選舉，大家如果沒有做建設者，也不要做破壞者。

《流麻溝十五號》是民進黨前台北市長參選人姚文智在選後退出政壇，成立湠臺灣電影公司後集資出品的首部電影；描述1950年代女性政治受難者到綠島集中營進行「思想再教育」的真實故事，被姚文智形容為將是台灣電影史上第一部根據史實，不迴避任何敏感禁忌，真正實踐「自由」而創作的電影。

陳時中下午出席特映會，映後受訪時他表示，非常感動，一度考慮要不要接受採訪，怕自己會忍不住流淚；陳時中說，這是一部講述台灣民主過程故事，「台灣的民主從來不廉價，大家的努力才有今天」，「今天正在面臨一個民主的選舉，大家對於民主，如果沒有做建設者，也不要做破壞者」，因為，台灣的民主是踏過多少的血淚才得到的。

陳時中說，這部電影探討民主的價值、民主由來，台灣的民主從《流麻溝十五號》這部電影，可以看出前後是多少人的血淚，但這些血淚長期以往被避而不談，姚文智今天把這樣的故事展露出來，相信他他內心也會感到驕傲，可以讓更多人去探討、了解這問題，對台灣民主的深化一定很有幫助。

陳時中也提到，他跟姚文智過去曾經在行政院共事，當時衛生署跟新聞局的位置相鄰，兩人聊得很多；決定參選台北市長後，最早對台北市政的一些討論，最早請教的就是姚文智，兩人關係非常好。

姚文智認為，陳時中的政見跟選戰策略都非常好，重點就是好的政策跟理想，要能獲得大家的支持才能當選；就像他認為這部電影對自己是一個使命一樣，是早就該拍的一系列電影的第一步，「希望跟阿中一樣，雙雙當選」。只要陳時中有需要，他會隨時支援。

陳時中笑著說，他跟姚文智的關係「自然就好」，再提這部電影真的讓他很感動，深深覺得這議題早就該被討論，現在開始還不晚，就跟選舉的價值一樣，有民主的真諦才會有選舉的成功。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法