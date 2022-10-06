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    首頁　>　臺北市

    北市停車費每小時最高漲至150元三讀通過 最快明年陽明山花季適用

    未來凡在如展覽、周年慶、資訊月、花季、年貨大街等特殊期間，台北市公有停車場收費調漲每小時最高150元。（記者鄭名翔攝）

    未來凡在如展覽、周年慶、資訊月、花季、年貨大街等特殊期間，台北市公有停車場收費調漲每小時最高150元。（記者鄭名翔攝）

    2022/10/06 16:02

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市公有停車場供不應求，台北市議會已三讀通過「台北市公有停車場收費費率自治條例」，未來凡在如展覽、周年慶、資訊月、花季、年貨大街等特殊期間，停車費率將調高為80到150元等4種級距累進收費，但常態性停車、月票費率則不受影響，預計明年2月登場的陽明山花季將成最先適用活動。

    台北市現有250座公有停車場，目前計時收費每小時上限為60元，經參考民間停車場費率後調整，調漲為80、100、120、150元4種費率，採累進收費制，僅限於如年貨大街、資訊展或百貨週年慶等特殊活動時段的周邊停車場。

    部分公有停車場實施累進差別費率期程，包括信義計畫區逢資訊月、百貨週年慶活動的假日早上10點至晚間8點；大稻埕年貨大街、情人節活動假日早上10點至晚間12點；陽明山花季、海芋季、繡球花季假日早上9點至下午5點；南港展覽館展覽活動假日早上9點至下午5點；松菸、西門町活動舉辦期間早上9點至晚上12點等。

    北市交通局停車管理工程處表示，此自治條例主要是透過增加收費級距，針對特殊活動時段已達最高費率的停車場或路邊停車格，依照停車狀況採取累進方式收費，最高收費不超過周邊民營停車場，以此鼓勵民眾多加搭乘大眾運輸前往活動區域。

    停管處強調，停車收費新制上路後，常態性停車、月票費率均不受影響；而目前自治條例已於台北市議會三讀通過，後續將依法治程序送行政院備查，預計明年2月登場的陽明山花季將成最先適用活動。

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