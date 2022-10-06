高中弱勢生學雜費補助申請開跑 可減免6成負擔

教育部國教署表示111學年度第1學期學雜費已陸續受理申請中，請符合資格之學生把握時間申請。（記者張維真攝）

2022/10/06 15:50

〔記者張維真／台北報導〕為保障弱勢學生就學權益、減輕家庭籌措教育經費負擔，教育部訂定「特殊境遇家庭子女孫子女就讀高級中等以上學校學雜費減免辦法」，針對就讀教育部主管的國私立高級中等學校學生，減免部分學雜費。

國教署表示，學生如果具有特殊境遇家庭子女或孫子女的身分資格，目前正就讀高級中等學校而且具有學籍者，於修業年限內，可減免60%的學費及雜費，如果學生同時又符合高級中等教育法第56條第1項規定免繳納學費的資格條件，則可以減免全額的學費及60%的雜費。學生就讀國立學校，每學期可減免金額約6,720元至7,476元；學生就讀私立學校，每學期可減免金額約1萬3,490元至3萬8,889元。近3年來，累計補助人次共約7,686人次，平均每年受益人次約2,562人次；累計補助金額共約1,665萬5,658元，平均每年補助金額約555萬1,886元。

國教署表示，111學年度第1學期本項減免措施已陸續受理申請中，並提醒學生如果有申請學雜費減免的需求，可以向就讀學校教務處註冊組繳件辦理，留意學校受理申辦期間及申請截止日期，以免影響自身權益，學生或家長對於相關減免措施如果有任何疑問，可向就讀學校教務處註冊組洽詢。

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