死亡+57！1歲男童染疫併發腦炎 發病到死亡僅約1週

本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）今日新增57例死亡，年齡最小的是1歲男童。（指揮中心提供）

2022/10/06 14:53

〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）今日新增57例死亡，年齡最小的是1歲男童，陸續出現發燒、咳嗽、全身抽搐等症狀，檢查發現腦水腫，經積極治療仍死亡，從發病到病逝僅約一週。

針對該名男童，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，個案無慢性病史，也未接種疫苗，9月24日出現發燒、咳嗽症狀，27日快篩陽性確診，28日晚間突然發生全身抽搐送往急診，電腦斷層顯示有腦水腫，疑似腦炎，29日清晨轉至醫學中心，插管收住加護病房，使用呼吸器及多重藥物治療，但經積極救治後，仍出現休克及上消化道出血等併發症，並於30日死亡，死因為腦炎。

還有一名較年輕的死亡個案，為20多歲男性，羅一鈞指出，個案無慢性病史，曾接種3劑疫苗，9月份開始頭痛約1個月，30日突然出現意識喪失，緊急送往急診，PCR陽性確診，Ct值17，電腦斷層顯示有腦出血與腦水腫，經緊急手術收住加護病房，但仍沒有好轉，於10月3日死亡，死因為自發性腦出血及肺炎。

羅一鈞表示，因應不時有兒童重症，尤其是腦炎，要提醒家長現仍處於疫情高原期，不可掉以輕心。若兒童快篩陽性或確診，後續出現抽搐、意識不佳、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94％、肢體冰冷合併皮膚斑駁或冒冷汗，都需要緊急送醫，不受限於居家隔離規定。萬一有發燒超過48小時，或高燒超過39度合併發冷／冒冷汗；退燒後持續活動力不佳；退燒後持續呼吸急促／喘或胸悶胸痛；持續性的嘔吐、頭痛或腹痛；超過12小時未進食或未解尿，則須尋求醫師診療。

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