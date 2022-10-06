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    首頁　>　臺北市

    虎斑犬掙脫扣環往大馬路衝 3秒後被撞魂斷街頭

    范男的虎斑犬往大馬路跑去。（記者王冠仁翻攝）

    范男的虎斑犬往大馬路跑去。（記者王冠仁翻攝）

    2022/10/06 15:24

    〔記者王冠仁／台北報導〕44歲范姓男子帶著兩隻寵物愛犬，繫繩外出散步，但其中一隻虎斑犬頸部的扣環忽然鬆脫，犬隻往一旁馬路狂奔而去。范一度想追攔但礙於車流無法阻止，3秒後，騎車經過的28歲湯姓男子撞上虎斑犬而倒地，犬隻也因此當場死亡。范目睹愛犬慘死、相當自責，也表示願意負起賠償責任。

    警方表示，范姓飼主日前晚上9時許，帶著兩隻愛犬以繫繩方式在台北市承德路、文林北路口附近遛狗。未料，忽然其中一隻虎斑犬頸部的扣環不知為何忽然鬆脫，愛犬隨即往大馬路上狂奔而去。

    范見狀，一度想追上攔阻愛犬亂跑，但礙於當時路上車流多，且愛犬已經竄入車陣，范只能在路邊乾著急。三秒後，當時騎車行經該路口的湯姓機車騎士，撞上忽然竄出來的犬隻，當場摔倒，犬隻也被機車撞上，因撞擊力劇烈而當場慘死。

    范目睹自己的愛犬慘死街頭，相當難過、自責，也對湯男受傷感到相當抱歉，並願意負起相關賠償責任。

    依據道路交通管理條例84條「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人300元以上600元以下罰鍰」。車禍後員警趕到現場，釐清來龍去脈後，發現范並非故意讓犬隻亂跑，因此將相關事證送交交通大隊，來進一步釐清是否要對范開罰。

    北投分局今天公布此次車禍意外，並再次呼籲飼主，若帶寵物外出散步，務必要繫上牽繩，留意是否有鬆脫可能，若寵物掙脫造成其他用路人意外，飼主必須連帶負擔行政、民事、刑事等相關責任。

    湯姓機車騎士撞上虎斑犬。（記者王冠仁翻攝）

    湯姓機車騎士撞上虎斑犬。（記者王冠仁翻攝）

    湯男機車受損。（記者王冠仁翻攝）

    湯男機車受損。（記者王冠仁翻攝）

    虎斑犬魂斷街頭。（記者王冠仁翻攝）

    虎斑犬魂斷街頭。（記者王冠仁翻攝）

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