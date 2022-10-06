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    10/10出勤須給加倍工資 北市府：違者公布姓名、罰百萬元

    10月10日國慶日即將到來，依《勞動基準法》規定，該日為國定假日，台北市勞動局今表示，雇主應依法讓勞工休假、工資照給，若勞工同意上班，工資應加倍發給。（資料照）

    10月10日國慶日即將到來，依《勞動基準法》規定，該日為國定假日，台北市勞動局今表示，雇主應依法讓勞工休假、工資照給，若勞工同意上班，工資應加倍發給。（資料照）

    2022/10/06 14:55

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕10月10日國慶日即將到來，依《勞動基準法》規定，該日為國定假日，不少勞工關心休假及出勤工資，台北市勞動局今表示，雇主應依法讓勞工休假、工資照給，若勞工同意上班，工資應加倍發給，違者將面臨2萬至100萬元罰鍰，並會公告事業單位名稱及雇主姓名。

    勞動局指出，今年國慶日為週一，如該日是全時月薪制勞工的正常上班日，雇主應給予勞工放假1天，且工資照給，或可經勞工同意，將10月10日國慶日調移至別天工作日休假。若該日適逢勞工的例假或休息日，依勞動基準法施行細則第23-1條規定，雇主應於其他工作日給予勞工補假，補假日期由勞雇雙方協商排定。

    勞動局提醒，如經勞工同意在國慶日上班，工資應加倍發給，如為全時月薪制的勞工，工作8小時以內，依法需加給1日工資；若是時薪制勞工，例如PART-TIME兼職人員、工讀生在國慶日排班，出勤8小時以內者，雇主應給付部分工時人員的時薪不得低於336元（即168元乘以2倍）。

    若有超過8小時部分，不論月薪制全時勞工或部分工時勞工，均應另依《勞動基準法》第24條規定，加發加班費。勞動局長高寶華強調，若雇主未依法使勞工在國定假日休息，或使勞工在國定假日出勤卻未加給工資，涉違反《勞動基準法》規定，依法可處2萬至100萬元罰鍰，並會公告違法事業單位名稱及雇主姓名。

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