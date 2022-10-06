涉槍擊和買兇殺人被檢肅 北市角頭吳明達涉洗錢再被法辦

盤踞台北市大同區的黑道織「威震集團」董事長吳明達。（資料照）

2022/10/06 14:54

〔記者劉慶侯／台北報導〕盤踞台北市大同區的黑道織「威震集團」董事長吳明達，今年2月起因涉及雙北市多起槍擊示威案，和買兇意圖狙殺萬華黑道角頭大哥黃明源，6間被警方蒐證逮捕。因檢調發現吳明達另涉及網路博弈、地下賭場與不法地下匯兌，洗錢金額龐大，危害金融秩序，4日再被台北市刑警大隊偵三隊拘提，昨移送台北地檢署深入調查。

警方表示，吳明達曾在民國88年，在北市中山區持槍狙殺北聯幫前幫主唐重生而震驚社會；服刑近18年出獄後，以公司型態成立「威震」集團，表面上多從事義捐米糧、捐血、口罩等善事，但暗中仍搞黑道勾當。

警方表示，吳明達在今年初與新北市李姓建商有債務糾紛，對方透過萬華區最大咖的黃姓角頭「源兄」居中協調，但吳不給面子，竟涉嫌先槍擊李姓建商住處威嚇，再兩度買兇企圖暗殺黃，因未遂進而又找槍手對黃位在萬華的開發公司開槍示威，險些引爆北市西區黑道角頭間的血腥爭權奪位風波。

警方鑑於李姓建商與「源兄」均分遭槍擊威嚇事件，恐將引發江湖血腥報復風暴。警方組成專案小組進行蒐證，在6月中旬針對吳明達進行清剿，在雲林先將吳嫌逮捕，並同步逮捕涉嫌的10名共犯。訊後依涉嫌組織犯罪、槍砲等罪嫌移送台北地檢署偵辦。但旋即以1百萬元獲得交保。

台北市地檢署事後根據檢舉蒐報，得知吳明達另涉及網路博弈與金額龐大的洗錢行為，嚴重危害金融秩序，再責令台北市刑警大隊進行證據補強和調查，果然發現吳明達在資金往來上有重大貲議。

警方4日持搜索票再次吳明達等人到案，並同步在北市農安街破獲威震集團暗中經營的地下賭場，逮捕丁姓負責人，經清查發現曾透過地下匯兌，匯款約4千萬元給一位張姓男子。

警方在此次行動後，曾針對吳嫌涉入的各槍擊案與各槍手間的關係進行調查，發現都與威震集團有關，但吳都矢口否認涉案，並辯稱雖「看」對方，早就將他們開除。

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