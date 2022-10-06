資策會指高虹安論文有疑慮 立院民眾黨團：民進黨為選舉動員相關部會

立院民眾黨團總召邱臣遠批評，民進黨為了選舉、傾全黨全國之力，動員所有相關部會，透過抹黑取得政治利益。（立院民眾黨團提供）

2022/10/06 15:08

〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨新竹市長參選人高虹安近期身陷論文侵權爭議，資策會昨日表示高虹安的論文與資策會的研究計畫成果相似度高達八成。立院民眾黨團今日召開記者會，指控民進黨將黑手伸入資策會，迫使資策會改口主張著作權疑慮。

今記者會同時也邀請經濟部技術處處長邱求慧與資策會執行長卓政宏出席，但兩人皆未到場，現場只有兩人的名牌與兩個空蕩的座位。黨團總召邱臣遠批評，民進黨為了選舉、傾全黨全國之力，動員所有相關部會，透過抹黑取得政治利益。

邱臣遠表示，《鏡週刊》9月20日爆料後，資策會當時回應「無授權問題」，而在柯建銘9月23日說資策會「法律上站不住腳」後，資策會便於10月5日翻供說「不排除提告」，由此可以清楚看到民進黨逼迫串供的手法。

立委張其祿認為，學術倫理應當相信制度，回歸辛辛那提大學的學倫會處理，讓辛辛那提大學的學倫會依專業及其公信力，做最後判斷與依歸，民眾黨團必須重申，依據程序及制度進行釐清，且選舉應回歸政策討論與民眾需求，而非以負面的政治攻擊、帶風向，讓台灣的選舉風氣向下沉淪。

張其祿也指出，既然台大對抄襲事件的學術倫理審查是由台大學術倫理審定委員會審議決定，非台大校長說的算，資策會對於學術倫理相關認定，也應由資策會的學術倫理審議單位審查，更非執行長一人說的算，至於資策會內部智慧財產管理及員工出國制度也必須釐清，按照制度處理，非今天因選舉及政治壓力而因人而異。

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